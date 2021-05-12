Bugün berberler açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü berber ve kuaförler açık olacak mı? Resmi açıklama!
Arefe günü berber ve kuaförler açık mı? Ramazan Bayramı'na saatler kala en çok merak edilenlerden biri de berberlerin açık olup olmayacağı oldu. Tam kapanma süreci içerisinde berber ve kuaförlerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Bayrama hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, arefe günü berberlerin çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. Peki, bugün berberler açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü berber ve kuaförler açık olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.05.2021
11:51
Arefe günü berber ve kuaförler çalışacak mı? Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da tam kapanma uygulamasına geçildi. 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde berber ve kuaförler kapalı olacak. Bayramın gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konular arasında berber ve kuaförler yer aldı. Peki, bugün berberler açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü berber ve kuaförler açık olacak mı? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
AREFE GÜNÜ BERBER VE KUAFÖRLER KAPANDI MI?
Berber ve kuaförler, 3 hafta boyunca uygulanacak tam kapanma sürecinde Arefe günü ve Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere kapalı olacak.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Mayıs saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 692 bin 917, ikinci doz aşı 10 milyon 601 bin 370 oldu. Böylece toplam doz miktarı 25 milyon 294 bin 287 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 163 bin 897, Ankara'da 2 milyon 44 bin 704, İzmir'de ise 1 milyon 728 bin 740 doz olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1582 oldu. Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi. Test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433, vefat sayısı 43 bin 589, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu.
MEB LİSELERDEKİ SINAV UYGULAMALARINI KOVİD-19 TEDBİRLERİ DOĞRULTUSUNDA YENİDEN DÜZENLEDİ
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velileri, bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuruda bulunacak.