Bugün berberler açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü berber ve kuaförler açık olacak mı? Resmi açıklama!

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Mayıs saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 692 bin 917, ikinci doz aşı 10 milyon 601 bin 370 oldu. Böylece toplam doz miktarı 25 milyon 294 bin 287 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 163 bin 897, Ankara'da 2 milyon 44 bin 704, İzmir'de ise 1 milyon 728 bin 740 doz olarak kayıtlara geçti.