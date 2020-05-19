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Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
Bayramda şehirler arası seyahat izni nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ili için uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatıldı. Başkan Erdoğan'ın bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı açıklamasını yapmasının ardından, bayramda memleketine gitmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmayı başladılar. Peki, bayramda memlekete gidilecek mi? Bayramda seyahat izni nasıl alınır? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 11:42Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 11:48