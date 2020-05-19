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Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?

Bayramda şehirler arası seyahat izni nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ili için uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatıldı. Başkan Erdoğan'ın bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı açıklamasını yapmasının ardından, bayramda memleketine gitmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmayı başladılar. Peki, bayramda memlekete gidilecek mi? Bayramda seyahat izni nasıl alınır? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 11:48
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Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?

Son dakika... Bayramda memlekete gidilecek mi? Bayramda seyahat izni nasıl alınır? Tüm dünyayı etkisi alına alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de bir takım önlemler alındı. 15 il için araç giriş-çıkış kısıtlaması 15 gün uzatıldı. Bayramda memleketine gitmeyi planlayan vatandaşlar, seyahat izin belgesi ile ilgili detayları araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını da duyurdu. Peki, bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?

BAYRAMDA MEMLEKETE GİDİLECEK Mİ?

Seyahat izin belgesi alabilmek için bazı şartlar gerekiyor. Başvurular e-Devlet ve ALO 199 iletişim hattı üzerinden yapılıyor.

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Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

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Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı: