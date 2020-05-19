Son dakika... Bayramda memlekete gidilecek mi? Bayramda seyahat izni nasıl alınır? Tüm dünyayı etkisi alına alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de bir takım önlemler alındı. 15 il için araç giriş-çıkış kısıtlaması 15 gün uzatıldı. Bayramda memleketine gitmeyi planlayan vatandaşlar, seyahat izin belgesi ile ilgili detayları araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını da duyurdu. Peki, bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...