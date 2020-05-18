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Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?
Bugün marketler kaça kadar açık? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. Bilindiğin üzere 16-17 Mayıs'ta marketler kapalıydı. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar 18 Mayıs Pazartesi günü marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 09:28
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