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Haberler Galeri Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?

Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?

Bugün marketler kaça kadar açık? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. Bilindiğin üzere 16-17 Mayıs'ta marketler kapalıydı. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar 18 Mayıs Pazartesi günü marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?

Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 09:28
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Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?

Son dakika... Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 16-17-18-19 Mayıs'ta 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. 16-17 Mayıs'ta kapalı olan marketlerin 18 Mayıs Pazartesi günü çalışma durumu merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı? İşte cevaplar...

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Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.

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Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?

LOKANTA VE RESTORANLAR "PAKET SERVİS" YAPMAK ŞARTIYLA AÇIK OLABİLECEK

Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.

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Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?

Faaliyetine izin verilen diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyle:

"- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler

- Acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT