Son dakika... Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 16-17-18-19 Mayıs'ta 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. 16-17 Mayıs'ta kapalı olan marketlerin 18 Mayıs Pazartesi günü çalışma durumu merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı? İşte cevaplar...