Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu?

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün uygulanan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu. Bu kapsamda kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar 18 ve 19 Mayıs'ta kargoların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu? İşte cevaplar...