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Haberler Galeri Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu?

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu?

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün uygulanan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu. Bu kapsamda kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar 18 ve 19 Mayıs'ta kargoların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 09:40
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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu?

18 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Kargo bekleyen ve sipariş verecek vatandaşlar kargoların çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu?

18-19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların istisna kapsamında bulunacağı bildirildi.

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu?

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu?

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu?

LOKANTA VE RESTORANLAR "PAKET SERVİS" YAPMAK ŞARTIYLA AÇIK OLABİLECEK

Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.