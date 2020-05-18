HaberlerGaleriDehşete düşüren olay! Ot toplamaya giden eczacı kalfasına ayı saldırdı! Korkunç anları böyle anlattı: Ayıyı uçuruma iterek...
Dehşete düşüren olay! Ot toplamaya giden eczacı kalfasına ayı saldırdı! Korkunç anları böyle anlattı: Ayıyı uçuruma iterek...
Son dakika haberi... Kars'ın Kağızman ilçesinde 'çaşır' isimli otu toplamak için araziye giden eczacı kalfası Ozan Ulu (28), ayının saldırısına uğradı. Kağızman yaşadığı dehşet anlarını anlattı ve "Bacağından yakaladığım ayıyı uçurumdan aşağı yuvarladım" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:24Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 09:34