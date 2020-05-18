Dehşete düşüren olay! Ot toplamaya giden eczacı kalfasına ayı saldırdı! Korkunç anları böyle anlattı: Ayıyı uçuruma iterek...

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağızman'a bağlı Kötek köyü kırsalında meydana geldi. Kağızman'da eczacı kalfalığı yapan Ozan Ulu, yakınları ile birlikte 'çaşır' diye isimlendirilen ve yörede çok tüketilen ottan toplamak için Kötek köyü kırsalına gitti. Morpet'in Deresi olarak bilinen yerde 'çaşır' toplayan Ozan Ulu, bir anda karşısına çıkan ayının, saldırısına uğradı.