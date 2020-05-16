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Haberler Galeri Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs'ta A101, ŞOK, BİM, Migros çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs'ta A101, ŞOK, BİM, Migros çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bugün marketler açık mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte marketlerin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda A101, ŞOK, BİM ve Migros gibi marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün marketler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs'ta A101, ŞOK, BİM, Migros çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 09:24
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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs'ta A101, ŞOK, BİM, Migros çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte açık olacak yerler belli oldu. Kısıtlamanın olduğu illerde ikamet eden vatandaşlar 16 Mayıs'ta marketlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladılar. Yayımlanan genelge ile birlikte detaylar açıklandı. Peki, bugün marketler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs'ta A101, ŞOK, BİM, Migros çalışıyor mu, kaça kadar açık?

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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs'ta A101, ŞOK, BİM, Migros çalışıyor mu, kaça kadar açık?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs'ta A101, ŞOK, BİM, Migros çalışıyor mu, kaça kadar açık?

MARKETLER NE ZAMAN AÇIK OLACAK?

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ise marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs'ta A101, ŞOK, BİM, Migros çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.

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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs'ta A101, ŞOK, BİM, Migros çalışıyor mu, kaça kadar açık?

LOKANTA VE RESTORANLAR "PAKET SERVİS" YAPMAK ŞARTIYLA AÇIK OLABİLECEK

Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.