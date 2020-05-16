Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs'ta A101, ŞOK, BİM, Migros çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bugün marketler açık mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte marketlerin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda A101, ŞOK, BİM ve Migros gibi marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün marketler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs'ta A101, ŞOK, BİM, Migros çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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