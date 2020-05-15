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Ketçabın bu özelliğini kimse bilmiyordu! Eğer arabanıza sürerseniz...
Dünyada en çok kullanılan sosu olan ketçap, aslında göründüğü kadar basit bir gıda değil. O kadar fazla yiyecekle beraber kullanılabiliyor ki, birçok ülke insanının ortak noktası olarak öne çıkıyor. Yiyeceklerle tüketilmesinin dışında çok farklı kullanım şekilleri ve karmaşık bir geçmişi olan ketçabın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 15.05.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 17:45
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