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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?

Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde, 16-17-18 ve 19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının hangi illerde olduğu merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak illerin listesi açıklandı. Peki, sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 09:38
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Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?

Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? Türkiye'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detaylar belli oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının hangi illerde olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? İşte cevaplar...

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Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek.

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Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?

16-17-18-19 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

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Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ise marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.