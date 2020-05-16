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Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde, 16-17-18 ve 19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının hangi illerde olduğu merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak illerin listesi açıklandı. Peki, sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.05.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 09:38
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