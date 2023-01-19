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KARNE MESAJLARI 2023: Kısa, anlamlı güzel sözler! Karne alan öğrenciye komik FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM tebrik mesajları!
Karne alan öğrenciye tebrik mesajları araştırılmaya başlandı. 20 Ocak Cuma günü 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. dönemi son bulacak. Öğrencileri karne heyecanı sararken yakınları da bir yandan tebrik mesajlarını araştırmaya başladı. İşte karne alan öğrenciye güzel facebook, whatsapp, instagram tebrik mesajları!