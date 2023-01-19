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KARNE MESAJLARI 2023: Kısa, anlamlı güzel sözler! Karne alan öğrenciye komik FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM tebrik mesajları!

Karne alan öğrenciye tebrik mesajları araştırılmaya başlandı. 20 Ocak Cuma günü 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. dönemi son bulacak. Öğrencileri karne heyecanı sararken yakınları da bir yandan tebrik mesajlarını araştırmaya başladı. İşte karne alan öğrenciye güzel facebook, whatsapp, instagram tebrik mesajları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 20:08 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 20:08
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KARNE MESAJLARI 2023: Kısa, anlamlı güzel sözler! Karne alan öğrenciye komik FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM tebrik mesajları!

Binlerce lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi yarıyıl tatiline hazırlanırken arama motorlarında da "karne tebrik mesajları" araştırılmaya başlandı. Bu yıl karneler 20 Ocak Cuma (yarın) dağıtılacak. Eylül ayından beri yoğun ders temposu içerisinde olan öğrencilere bu özel günlerinde tebrik mesajları atmak isteyen sevenleri 2023 kısa, anlamlı ve güzel karne tebrik mesajlarını araştırıyor. İşte en yeni ve anlamlı karne mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KARNE MESAJLARI 2023: Kısa, anlamlı güzel sözler! Karne alan öğrenciye komik FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM tebrik mesajları!

*Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

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KARNE MESAJLARI 2023: Kısa, anlamlı güzel sözler! Karne alan öğrenciye komik FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM tebrik mesajları!

*Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan öğrencilerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

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KARNE MESAJLARI 2023: Kısa, anlamlı güzel sözler! Karne alan öğrenciye komik FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM tebrik mesajları!

*Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum

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KARNE MESAJLARI 2023: Kısa, anlamlı güzel sözler! Karne alan öğrenciye komik FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM tebrik mesajları!

*Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur.