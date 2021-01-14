Böylesi görülmedi! Polis ceza yazdıkça yeniden açtılar

Karaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu öğrenen polis, düzenlediği operasyonla içeride kumar oynayan 15 kişiyi gözaltına alıp, iş yerini kapattı. Yaklaşık 2 saat sonra başka bir çalışan tarafından yeniden açılan kahvehanede bu kez de 9 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.01.2021 06:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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