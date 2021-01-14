Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Böylesi görülmedi! Polis ceza yazdıkça yeniden açtılar Böylesi görülmedi! Polis ceza yazdıkça yeniden açtılar Karaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu öğrenen polis, düzenlediği operasyonla içeride kumar oynayan 15 kişiyi gözaltına alıp, iş yerini kapattı. Yaklaşık 2 saat sonra başka bir çalışan tarafından yeniden açılan kahvehanede bu kez de 9 kişi gözaltına alındı. Giriş Tarihi: 14.01.2021 06:45
İş yeri mühürlenirken, 24 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 97 bin 500 TL para cezası kesildi, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan da adli işlem başlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kirişçi Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde bir pasaj içindeki O.T.'ye ait kahvehanenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, içeride kumar oynadığı öne sürülen 15 kişiyi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. İş yerini de kapattı.
.
2 SAAT SONRA TEKRAR AÇTILAR Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında yasal işlemler sürdüğü sırada yaklaşık 2 saat sonra gözaltına alınmayan başka bir garson tarafından kahvehane yeniden açıldı. Bunu öğrenen polis, yeniden operasyon düzenledi. İçeride kumar oynadığı öne sürülen 9 kişi daha gözaltına alındı. PASAJ İÇİNDEKİ KORİDORA DA KUMAR OYNAMAK İÇİN BÖLÜM YAPMIŞLAR Polis, kahvehanede yaptığı araştırmada, iş yerinin arka tarafından bir pasajın koridoruna açılan bir gizli kapının olduğunu belirledi.