Kim Milyoner Olmak İster'de ağızları açık bırakan matematik sorusu! Milyoner yeni bölüm soru ve cevaplar...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Özellikle bir yarışmacıya yöneltilen matematik sorusu büyük ilgi çekti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...