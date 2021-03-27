Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!

Berat Kandili mesajları.... Berat gecesi, tövbe etme, Allah'a yönelip rahmet ve mağfiret dileme vaktidir. Üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan'ın müjdecisi olan Berat Kandili bugün idrak edilecek. Bu mübarek günde sevdiklerinize, eşinize, dostunuza ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte huzur dolu, dualı ve resimli Berat Kandili mesajları...