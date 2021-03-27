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Haberler Galeri Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!

Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!

Berat Kandili mesajları.... Berat gecesi, tövbe etme, Allah'a yönelip rahmet ve mağfiret dileme vaktidir. Üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan'ın müjdecisi olan Berat Kandili bugün idrak edilecek. Bu mübarek günde sevdiklerinize, eşinize, dostunuza ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte huzur dolu, dualı ve resimli Berat Kandili mesajları...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 09:45
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Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!
Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!

Berat Kandili mesajları... Ruen ve bedenen Ramazan'a hazırlayan üç ayların içerisinde yer alan Berat gecesinde af ve mağfiret kapıları açılır. Bu mübarek kandil gecesinde güzel dileklerini paylaşmak isteyen vatandaşlar, en güzel kandil mesajlarını araştırıyor. Bizde sizler için en güzel ve huzur veren kandil mesajlarını sayfamızda toparladık. İşte 2021'e özel en yeni resimli Berat Kandili mesajları...

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Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!
Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

-Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmadıkça veyahut eza ve cefa yapmadıkça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadettedir. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Beraat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı İyi Kandiller...

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Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!
Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!

-En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere...

-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

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Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!
Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!

-Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

-Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Berat kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Daha Nice Güzel kandillere...

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Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!
Berat Kandili mesajları 2021 | Dualı, huzur dolu ve resimli kandil mesajları ile sevdiklerinizin kandilini kutlayın!

-Berat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ikinci kandil gecesidir. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...