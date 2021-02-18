1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | Viyadük ayaklarına 'Şehitler Abidesi' tasarımı

Kırmızı ve beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu kapsamında yapılan 38 metre yüksekliğindeki Kocadere Viyadüğü ile 46 metre yüksekliğindeki Suluca Viyadüğü ayakları da Şehitler Abidesi'nden esinlenerek tasarlandı. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen kulelerin üst kısmında Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisi yer alacak.