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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | Viyadük ayaklarına 'Şehitler Abidesi' tasarımı 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | Viyadük ayaklarına 'Şehitler Abidesi' tasarımı 1915 Çanakkale Köprüsü son durum | Başkan Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında 'dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip olacak Giriş Tarihi: 18.02.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 11:16
Kırmızı ve beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu kapsamında yapılan 38 metre yüksekliğindeki Kocadere Viyadüğü ile 46 metre yüksekliğindeki Suluca Viyadüğü ayakları da Şehitler Abidesi'nden esinlenerek tasarlandı. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen kulelerin üst kısmında Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisi yer alacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Ana halatların montajı sırasında kullanılacak 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu kısa süre önce tamamlanırken, sırada ana halatların çekilmesi yer alıyor.
Köprüdeki çalışmaların yanı sıra, kara noktasında da otoyol ve viyadüklerin yapımına devam ediliyor.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün, itme sürme yöntemiyle yapımı devam eden Lapseki yakasındaki 680 metrelik yaklaşım viyadüğünün tamamlanmasına artık metreler kaldı. Aynı şekilde Gelibolu yakasında 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü de yine tamamlanmak üzere.