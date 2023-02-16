HaberlerGaleriBugün Kandil mi? 17 Şubat Cuma ne kandili? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi
Bugün Kandil mi? 17 Şubat Cuma ne kandili? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi
Bugün Kandil mi, ne kandili sorusunun cevabı merak konusu oldu. İslam aleminde önemli günler arasında yer alan kandil günleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar kandil günlerini Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet ve tövbe ile geçirmeye özen gösteriyor. Peki Bugün Kandil mi? 17 Şubat ne kandili?