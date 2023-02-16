Bugün Kandil mi? 17 Şubat Cuma ne kandili? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi

Müminler vakitlerini ibadet ve duaya ayırarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışırlar. 23 Ocak'ta başlayan üç ayların ilki olan Recep ayının son günlerine yaklaşırken bir yandan da Miraç Kandili aratılmaları hız kazandı. Arama motorlarında "Bugün kandil mi?", "17 Şubat Cuma ne kandili?" sorularının cevapları öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? 2023 Diyanet kandil günleri...