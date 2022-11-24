Bugün ilk Öğretmenler Günü’nü kutlayacaktı! Şehit Ayşenur Alkan’ın acılı babası yürekleri yaktı

Kızının Kocatepe İlkokulu'nda yaklaşık 3 ay önce göreve başladığını anlatan Alkan, "Okula severek gidiyor, işini severek yapıyordu. Çocukları çok seviyordu, çocuklar da ona alışmıştı. Ara tatilden sonra ilk defa okula gitmişti. Yavrumu sabah okula uğurladım, bir daha göremedim" dedi.