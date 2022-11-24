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Bugün ilk Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktı! Şehit Ayşenur Alkan'ın acılı babası yürekleri yaktı
Gaziantep'ta hain terör saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan acılı baba Mustafa Alkan, "Beni ayakta tutan tek şey, kızımızın öğrencilerini kurtarmaya çalışırken şehit olması." dedi.
Giriş Tarihi: 24.11.2022 08:55Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 08:55