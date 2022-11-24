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Bugün ilk Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktı! Şehit Ayşenur Alkan'ın acılı babası yürekleri yaktı

Gaziantep'ta hain terör saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan acılı baba Mustafa Alkan, "Beni ayakta tutan tek şey, kızımızın öğrencilerini kurtarmaya çalışırken şehit olması." dedi.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 08:55
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Bugün ilk Öğretmenler Günü’nü kutlayacaktı! Şehit Ayşenur Alkan’ın acılı babası yürekleri yaktı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan 21 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın babası Mustafa Alkan, SABAH'a konuştu.

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Bugün ilk Öğretmenler Günü’nü kutlayacaktı! Şehit Ayşenur Alkan’ın acılı babası yürekleri yaktı

Kızının Kocatepe İlkokulu'nda yaklaşık 3 ay önce göreve başladığını anlatan Alkan, "Okula severek gidiyor, işini severek yapıyordu. Çocukları çok seviyordu, çocuklar da ona alışmıştı. Ara tatilden sonra ilk defa okula gitmişti. Yavrumu sabah okula uğurladım, bir daha göremedim" dedi.

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Bugün ilk Öğretmenler Günü’nü kutlayacaktı! Şehit Ayşenur Alkan’ın acılı babası yürekleri yaktı

BENİ AYAKTA TUTAN TEK ŞEY
Baba Alkan, "Kızım sığınağa gelemeyen öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için sığınaktan çıktığında, okulun bahçesine isabet eden roketten saçılan şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybetmiş.

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Bugün ilk Öğretmenler Günü’nü kutlayacaktı! Şehit Ayşenur Alkan’ın acılı babası yürekleri yaktı

Kendini hiçe sayıp canı pahasına öğrencilerini kurtarmaya gitmesi beni ayakta tutan tek şey. Her zaman çocuklarını ön plana koyardı. Hayata gözlerini yumarken bile öyle yapmış" ifadesini kullandı.

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Bugün ilk Öğretmenler Günü’nü kutlayacaktı! Şehit Ayşenur Alkan’ın acılı babası yürekleri yaktı

Kızının hayallerinden bahseden Alkan, şunları anlattı: "Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm, okuttum. Ne zorluklarla okudu. O yüzden çalışıp kazanıp yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği yoktu.