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3 ilde orman yangını! Muğla ve İzmir kontrol altında! Çanakkale'deki yangına lodos etkisi! Vali uyardı: Teyakkuzda olun

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef hızla büyüyor. Rüzgar çok şiddetli, önlemeye çalışıyoruz. Sizin aracılığınızla vatandaşlarımızı uyarıyoruz, teyakkuzda olmalarını istiyoruz." dedi. Öte yandan Muğla'nın Yatağan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ve lodos etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ise , ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 04.11.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 16:48
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3 ilde orman yangını! Muğla ve İzmir kontrol altında! Çanakkale’deki yangına lodos etkisi! Vali uyardı: Teyakkuzda olun

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 ilde orman yangını! Muğla ve İzmir kontrol altında! Çanakkale’deki yangına lodos etkisi! Vali uyardı: Teyakkuzda olun

Ilgardere mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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3 ilde orman yangını! Muğla ve İzmir kontrol altında! Çanakkale’deki yangına lodos etkisi! Vali uyardı: Teyakkuzda olun

"YANGIN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE MAALESEF HIZLA BÜYÜYOR"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Pazarlı köyüne gelerek söndürme çalışmasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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3 ilde orman yangını! Muğla ve İzmir kontrol altında! Çanakkale’deki yangına lodos etkisi! Vali uyardı: Teyakkuzda olun

Vali Aktaş, gazetecilere, ilde görevli ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü, komşu illerden istenen takviye ekiplerin bölgeye yaklaştığını söyledi.

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3 ilde orman yangını! Muğla ve İzmir kontrol altında! Çanakkale’deki yangına lodos etkisi! Vali uyardı: Teyakkuzda olun

Orman Bölge Müdürlüğünün personeli, iş makineleri ve arazözleriyle, tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef hızla büyüyor. Rüzgar çok şiddetli, önlemeye çalışıyoruz. Sizin aracılığınızla vatandaşlarımızı uyarıyoruz, teyakkuzda olmalarını istiyoruz. Boşaltılan tek köy var. Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarmamız da bölgede, çevrede güvenlik önlemi alıyor. İnşallah kısa sürede durdurmayı başarırız."