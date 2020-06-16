Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde yok! Türk halılaların değerine değer katıyor... Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunan dünyaca ünlü Türk halıları, yollara serilip üzerinden araçların ve insanların geçmesiyle birlikte eskitilerek antika görünümüne kavuşturuluyor. Oldukça ilginç bulunan bu yöntemle antika görünümü verilen halılar özellikle Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Giriş Tarihi: 16.06.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 18:03
Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunan dünyaca ünlü Türk halıları oldukça ilginç bulunan bir yöntemle antika görünümüne kavuşturularak dünya pazarlarındaki yerini aldı. İlçede bulunan 5 bin tezgahta dokunan Türk halıları, dokuma sonrası yıkandıktan sonra ilçenin yollarına seriliyor. Burada günlerce bekletilen halılar; üzerinden kamyonlar, otomobiller, motosikletler ve insanların geçmesiyle birlikte kalın olan dokusunu yitirip incelerek antika görünümüne kavuşuyor. Yaklaşık 15 gün boyunca yollarda bekletilen halılar, zaman zaman ters düz edilerek her yüzüne aynı derecede eskitilme işlemi uygulanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR AMERİKA VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN YOĞUN TALEP
Yollara serilen halılar pazara cevap verecek derecede eskitilme işlemi verilmesinin ardından daha sonra yollardan toplanarak yıkama işlemi uygulanıyor. Özenle yıkanan halılar tozlarından tamamen arındırıldıktan sonra gerekli kontrolleri tamamlanarak pazardaki yerini alıyor. Eskitilme işlemi tamamlanan halılar yurt dışı pazarında yoğun talep görüyor. Antika görünümü verilen halılar özellikle Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
"EL DOKUMASI VE TÜRK DÜĞÜMÜNÜ YURT DIŞINDA DAHA ÇOK TUTUYORLAR" Halıların eskitilmesi işlemi hakkında bilgi veren Halıkent Halı Yıkama İşletmesi Sahibi Ali Sarı, "Burada şu an halılara eskitme işlemi yapıyoruz. Halıları yola serip düğüm dediğimiz dokumadaki kalın olan uçlarının incelmesi için eskitme durumuna geçiriyoruz. Arabalar üzerinden geçtikçe düğümler inceliyor ve eskimiş görünümüne kavuşuyor ve antik vazifesi görüyor. El dokuması ve Türk düğümünü yurt dışında daha çok tutuyorlar. Diğer ülkelerde bizim kadar rahat düğüm yapılamadığı için bizim ülkemizin düğümü daha çok tutuluyor. Bir de yurt dışında bu halıların ince ve eskimiş olanları seviliyor" dedi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yöntemin yaklaşık 30 yıl önce bulunduğunu belirten Sarı, "Bu son 20-30 yıldır sürekli yapılan bir işlem. Tabii antik olduğu zaman daha farklı bakılıyor. Bunu bizim halıcı bir arkadaşımız bulmuş. Sonra da yaygınlaştı bu. Türkiye'de Aksaray ve bizde yapılıyor bu iş" diye konuştu.
"BU SİSTEM DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK" Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da antika görünümü verilen halıların oldukça talep gördüğünü belirten Sarı, "Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ekonomisi büyük olan ülkelere gidiyor bu halılar. Ortalama en az metrekaresi 300-400 dolar civarında buradan çıkışı oluyor. Orada da müşterinin tabi alışına bağlı olarak fiyatlar değişiyor. Buradan yurt dışına 300-400 dolar civarında çıkıyor. Oradan da tabi müşteriye daha farklı fiyatlarda gidiyor. Pandemi süreci de çok etkiledi. Yurt dışına çıkış olmadığından biraz durdu. Yavaş yavaş yeniden satışlar artmaya başlayacaktır. Dokuma sezonu da sona erdi. Önümüzdeki aylarda satışlarda bir hızlanma olacaktır. Türkiye'den yaklaşık 15-20 bin metrekare bir ihracatımız oluyor. Demirci'ye gelenler sistemi farklı görüyorlar. Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. Eskitme işlemini nasıl yaptığımızı soranlar oluyor. Biz de onlara yöntemlerimizi anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.