Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde yok! Türk halılaların değerine değer katıyor...

"BU SİSTEM DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da antika görünümü verilen halıların oldukça talep gördüğünü belirten Sarı, "Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ekonomisi büyük olan ülkelere gidiyor bu halılar. Ortalama en az metrekaresi 300-400 dolar civarında buradan çıkışı oluyor. Orada da müşterinin tabi alışına bağlı olarak fiyatlar değişiyor. Buradan yurt dışına 300-400 dolar civarında çıkıyor. Oradan da tabi müşteriye daha farklı fiyatlarda gidiyor. Pandemi süreci de çok etkiledi. Yurt dışına çıkış olmadığından biraz durdu. Yavaş yavaş yeniden satışlar artmaya başlayacaktır. Dokuma sezonu da sona erdi. Önümüzdeki aylarda satışlarda bir hızlanma olacaktır. Türkiye'den yaklaşık 15-20 bin metrekare bir ihracatımız oluyor. Demirci'ye gelenler sistemi farklı görüyorlar. Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. Eskitme işlemini nasıl yaptığımızı soranlar oluyor. Biz de onlara yöntemlerimizi anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.