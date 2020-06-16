Konya'da dehşete düşüren görüntü! Vaka sayısının artmasına rağmen kurallar yok sayıldı

'TÜRKİYE İLE PARALEL BİR ARTIŞ VAR'

Konya'da Türkiye ile birlikte paralel bir artışın oldu��unu da vurgulayan Karaca, "Bu zamana kadar verilmiş tüm emeklerin ve çabaların heba edecek endişesini taşıyorum. Şu an da pozitif vakalarla yaklaşık bir ay geriye gittik. Bir ay önceki rakamlara tekrar döndük. Tek sevindirici yan, vefat sayısındaki düşüş gibi görünüyor ama; bu kesinlikle aldatıcı veya buna sevinmemek lazım. Çünkü hasta sayısındaki artış, Allah korusun yarın tedavideki etkinliğimize rağmen ister istemez vefat sayımızdaki artışı da artıracak. Konya'da bir artış var. Tüm Türkiye'deki artışla birlikte paralel bir artış. Şimdi geldiğimiz noktada aile bulaşları var. Tüm Türkiye'de de durum bu. Bir kişi dışarıdan kapıp getiriyor, tüm ailesini enfekte ediyor. Karı-koca arasında, dede-torun arasında ya da kardeşler arasında virüs bulaşmaz diye bir şey yok. Mutlak tedbir şart" diye konuştu.