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Konya'da dehşete düşüren görüntü! Vaka sayısının artmasına rağmen kurallar yok sayıldı
Konya'da son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa karşın caddelerde insan yoğunluğu olduğu, birçok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, kentte vaka sayısında artış olduğunu belirterek, "Bu zamana kadar verilmiş tüm emeklerin ve çabaların heba edecek endişesini taşıyorum. Şu anda pozitif vakalarla birlikte süreçte yaklaşık bir ay geriye gittik. Mutlaka tedbir şart" dedi.
Giriş Tarihi: 16.06.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 17:30
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