ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri

17 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta çarşamba günleri indirimli ürünleri satışa çıkaran ŞOK marketlerden bu hafta sürpriz ürünler paylaşımı geldi. 17 Haziran kataloğunda birbirinden farklı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK'ta indirim bitmiyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli iki ürün bulunuyor. ŞOK 17 Haziran indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 17 Haziran kampanyaları neler? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...