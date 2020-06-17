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ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri
ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Çarşamba indirimlerini müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, yayımladığı 17 Haziran kataloğu ile haftanın indirimlerini duyurdu. Haftanın indirimlerinde, camlı kalp sarkıt avize, çocuk bisikleti, havuzlu toplu kaydırak, futbol kalesi&topu gibi ürünlerin yanı sıra bakım ürünleri de dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK'a bu hafta neler gelecek? İşte 17 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 17.06.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 09:38
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