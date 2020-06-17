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Haberler Galeri ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri

ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri

ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Çarşamba indirimlerini müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, yayımladığı 17 Haziran kataloğu ile haftanın indirimlerini duyurdu. Haftanın indirimlerinde, camlı kalp sarkıt avize, çocuk bisikleti, havuzlu toplu kaydırak, futbol kalesi&topu gibi ürünlerin yanı sıra bakım ürünleri de dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK'a bu hafta neler gelecek? İşte 17 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 09:38
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ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri

17 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta çarşamba günleri indirimli ürünleri satışa çıkaran ŞOK marketlerden bu hafta sürpriz ürünler paylaşımı geldi. 17 Haziran kataloğunda birbirinden farklı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK'ta indirim bitmiyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli iki ürün bulunuyor. ŞOK 17 Haziran indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 17 Haziran kampanyaları neler? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri

Bingo Sıvı Deterjan

* 2 lt

25TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

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ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri

Pınar Süzme Peynir

* 750 gr

25TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

  • 4
  • 23
ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri

Kinder Delice
39 gr

Nidola Keçi Sütlü &Pekmezli Bebe Bisküvisi

* 300 gr

* %12 Keçi sütlü

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ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri

Dankek Rulo Pasta

* 235 gr

* Çikolatalı /Muzlu