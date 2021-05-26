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Geçmişten geleceğimize vurulan darbe! Türkiye'nin uçak fabrikası kim tarafından ne için kapatıldı? İşte adım adım oynanan oyun

Son dakika | Türkiye yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA'larıyla, birinciliği kaptı. Açık ara sınıfının en iyisi olan SİHA'lar için, Polonya 24 adet sipariş etti. Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde "yapılamaz" "edilemez" baskılarına rağmen milli uçak çalışmalarında tüm engellemeleri aşarak çalışmalarda başarıya ulaştı. Seri üretime geçerek SİHA'lar için sipariş yağmuru alan Türkiye'nin, yıllar evvel gerçekleştirmeye çalıştığı uçak projesi, dönemin hegemonyası tarafından engellendi. 1949'da dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı THK yetkililerine uçak siparişi verilmemesinin nedenini 'Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken, uçak fabrikanıza parayla sipariş verirsem yarın bu millet beni asar' diyerek açıkladı ve uçak fabrikalarına kilit vuruldu. İşte geçmişten geleceğimize vurulan darbenin perde arkası...

Sabah
Giriş Tarihi: 26.05.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 17:26
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Geçmişten geleceğimize vurulan darbe! Türkiye'nin uçak fabrikası kim tarafından ne için kapatıldı? İşte adım adım oynanan oyun

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar; Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Geçmişten geleceğimize vurulan darbe! Türkiye'nin uçak fabrikası kim tarafından ne için kapatıldı? İşte adım adım oynanan oyun

BAYRAKTAR: "DEVLET TARAFINDAN THK'YA YERLİ UÇAK SİPARİŞİ VERİLMEDİ"
Haluk Bayraktar; lisansla Gipsy uçak motoru üretecek Gazi Motor Fabrikası'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki tarafsız konumumuz nedeniyle Türkiye'de gizlenen Polonyalı mühendislerin desteğiyle kurulduğunu belirterek, "Bu güçlü işbirliği maalesef sonuca ulaşmadı. Devlet tarafından THK'ya yerli uçak siparişi verilmedi" dedi.

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Geçmişten geleceğimize vurulan darbe! Türkiye'nin uçak fabrikası kim tarafından ne için kapatıldı? İşte adım adım oynanan oyun

Haluk Bayraktar, 1949'da dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'nın THK yetkililerine uçak siparişi verilmemesinin nedenini 'Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken, uçak fabrikanıza parayla sipariş verirsem yarın bu millet beni asar' diyerek açıkladığını hatırlattı ve "Uçak fabrikalarına kilit vuruldu" diye konuştu. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Doğan olduğu öğrenildi.

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Geçmişten geleceğimize vurulan darbe! Türkiye'nin uçak fabrikası kim tarafından ne için kapatıldı? İşte adım adım oynanan oyun

Haluk Bayraktar, Vatan Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yalman'ın "Toplu iğne yapamayan ülkede uçak motoru nasıl yapılır?" sorusunu hep gündeme taşıdığını söyledi. Bayraktar, İran ve Irak'ın, Nuri Demirağ'ın ürettiği uçaklara talip olunca, "Yakarız ama yine de sattırmayız" denildiğine dikkat çekti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

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Geçmişten geleceğimize vurulan darbe! Türkiye'nin uçak fabrikası kim tarafından ne için kapatıldı? İşte adım adım oynanan oyun

"TÜRKİYE VE POLONYA'NIN GEÇMİŞTEN GELEN BAĞLARI VAR"
"Bugün başardık! Türkiye ve Polonya arasında savunma alanındaki işbirliği çok eski yıllara kadar uzanıyor. İki ülkenin geçmişten gelen derin bağları var."