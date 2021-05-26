Geçmişten geleceğimize vurulan darbe! Türkiye'nin uçak fabrikası kim tarafından ne için kapatıldı? İşte adım adım oynanan oyun

Son dakika | Türkiye yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA'larıyla, birinciliği kaptı. Açık ara sınıfının en iyisi olan SİHA'lar için, Polonya 24 adet sipariş etti. Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde "yapılamaz" "edilemez" baskılarına rağmen milli uçak çalışmalarında tüm engellemeleri aşarak çalışmalarda başarıya ulaştı. Seri üretime geçerek SİHA'lar için sipariş yağmuru alan Türkiye'nin, yıllar evvel gerçekleştirmeye çalıştığı uçak projesi, dönemin hegemonyası tarafından engellendi. 1949'da dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı THK yetkililerine uçak siparişi verilmemesinin nedenini 'Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken, uçak fabrikanıza parayla sipariş verirsem yarın bu millet beni asar' diyerek açıkladı ve uçak fabrikalarına kilit vuruldu. İşte geçmişten geleceğimize vurulan darbenin perde arkası...

Sabah Giriş Tarihi: 26.05.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 17:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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