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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Uygunsuz bir linke tıkladı karısı onu terk etti | Esra Erol'dan yardım istedi: Gözyaşlarına boğuldu

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Uygunsuz bir linke tıkladı karısı onu terk etti | Esra Erol'dan yardım istedi: Gözyaşlarına boğuldu

ATV'nin beğeniyle izlenen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da çok konuşulan bir olaya imza attı. Esra Erol'da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bugün programa Haluk isimli bir katılımcının hikayesi programa damga vurdu. Haluk, yanlışlıkla uygunsuz bir linke tıklayınca çok sevdiği eşi Seval, 5 yıllık evliliklerini bitirmek için boşanma davası açtı. Esra Erol'dan yardım isteyen Haluk Bey, gözyaşları içerisinde eşi Seval Hanım'dan son bir şans istedi. Güveninin kalmadığını söyleyen eş Seval ise , "Davamı açtım, uzatmak istemiyorum" dedi. Bunun üzerine Haluk, bir kere daha şans ver diyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. İşte Türkiye'nin konuştuğu o anlar...

Giriş Tarihi: 23.01.2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 23:55
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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Uygunsuz bir linke tıkladı karısı onu terk etti | Esra Erol’dan yardım istedi: Gözyaşlarına boğuldu

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Uygunsuz bir linke tıkladı karısı onu terk etti | Esra Erol’dan yardım istedi: Gözyaşlarına boğuldu

Esra Erol'da programında bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Uygunsuz bir linke tıkladı karısı onu terk etti | Esra Erol’dan yardım istedi: Gözyaşlarına boğuldu

5 yıllık evliliğini kurtarmak isteyen Haluk Bey, Esra Erol'dan yardım istedi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Uygunsuz bir linke tıkladı karısı onu terk etti | Esra Erol’dan yardım istedi: Gözyaşlarına boğuldu

UYGUNSUZ LİNKE TIKLAYINCA OLANLAR OLDU
Haluk iismli katılımcı, yanlışlıkla uygunsuz bir linke tıklayınca eşi Seval Hanım 5 yıllık evliliklerini bitirmek için boşanma davası açtı.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Uygunsuz bir linke tıkladı karısı onu terk etti | Esra Erol’dan yardım istedi: Gözyaşlarına boğuldu

"BİRİNİ KAPATAYIM DERKEN DİĞERİ ÇIKTI"

Haluk, yaşadığı o anları şu sözlerle anlattı: "Telefonda oyunların içindeki linke tıkladım. İsteyerek yaptım. Onun arkasından değişik değişik linkler gelmeye başladı. Bastığım zaman telefon numaram oraya işlendi nasıl oldu bilmiyorum. Üye oldum. Ondan sonra işler karıştı. Birini kapatayım derken diğeri çıktı."