Bu işi yapan zengin oluyor! Ormana giren paraya para demiyor! Kilosu...

Halk arasında dağ çileği olarak da bilinen davulga meyvesini toplamak için vatandaşlar bölgeye akın ediyor. Meyve, çocuk felci ve ağız hastalıklarında bulunan virüsleri yok etmesiyle biliniyor. Ekim ayında toplanmaya başlayan meyvenin kilosu en az 18 liradan alıcı buluyor. Toplanması kolay olan meyvenin özelliği deniz kenarında bulunan ormanlarda yetişmesidir. Daha birçok hastalığa iyi gelen şifa niyetindeki meyveyi toplamak için kıyasıya yarış sürüyor.