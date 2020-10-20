Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu işi yapan zengin oluyor! Ormana giren paraya para demiyor! Kilosu... Bu işi yapan zengin oluyor! Ormana giren paraya para demiyor! Kilosu...
Denize nazır ormanlarda yetişen ve her hastalığa derman olan davulga meyvesini toplamak için vatandaşlar adeta yarışıyor. Ekim ayında toplanmaya başlayan meyvenin kilosu 18 ile 50 TL arasında satışa sunuluyor. Davulga meyvesini fazlasıyla toplayanlar kısa sürede zengin oluyor. Bu şifalı meyve, çocuk felci, ağız ve deri yaralarına sebebiyet veren virüsleri öldürüyor.
Giriş Tarihi: 20.10.2020 21:47 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 21:53
Halk arasında dağ çileği olarak da bilinen davulga meyvesini toplamak için vatandaşlar bölgeye akın ediyor. Meyve, çocuk felci ve ağız hastalıklarında bulunan virüsleri yok etmesiyle biliniyor. Ekim ayında toplanmaya başlayan meyvenin kilosu en az 18 liradan alıcı buluyor. Toplanması kolay olan meyvenin özelliği deniz kenarında bulunan ormanlarda yetişmesidir. Daha birçok hastalığa iyi gelen şifa niyetindeki meyveyi toplamak için kıyasıya yarış sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursa'nın ormanlarında yetişen ve yeni olgunlaşmaya başlayan davulga meyvesini toplamak için vatandaşlar ormanlara akın etmeye başladı.
Dağ çileği olarak da bilinen bu şifalı meyve, çocuk felci, ağız ve deri yaralarına sebebiyet veren virüsleri öldürüyor. C vitamini açısından zengin olan dağ çileği, sigaranın zararlarını da azaltıyor. Ciltteki sivilce ve aknelere iyi geliyor. İdrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı tesiri var. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküyor.
Ormanlarda kendi kendine yetişen davulgayı toplayan vatandaşlar, bu meyveyi pazarda kilosu 18 liradan satıyor. Lezzetli olduğu kadar faydalı da olan meyve vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.
Ekim ayında toplanmaya başlayan meyve, ocak ayına kadar ormanlarda bulunabiliyor. Günde 30 kilometre ormanlarda yürüyen vatandaşlar yüzlerce kilo davulga meyvesi toplayabiliyor.