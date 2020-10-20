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Haberler Galeri Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!

Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!

Koronavirüs kapsamlarında düğünlere sınırlamalar geldi. Muş'ta dünyaevine girmek isteyen Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğünü pandemi nedeniyle 1 saat sürerken 40 dakikası takı töreniyle geçti. Gelin ve damada takılan takıların değeri ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:55
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Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!
Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!

Muş'ta tanınan Elmani aşiretinden Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı.

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Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!
Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!

Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğün töreni kentteki bir düğün salonunda yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği ve evli çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL dolayında paranın takıldığı düğünün takı merasimi de 40 dakika sürdü.

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Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!
Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!

Düğüne katılan davetlilere teşekkür eden damadın babası Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siyasilerimize, bürokratlarımıza, davetlilerimize teşekkür ederim.

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Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!
Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!

Ayrıca düğüne katılamayıp bizleri telefonla arayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!
Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!