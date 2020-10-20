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Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!
Koronavirüs kapsamlarında düğünlere sınırlamalar geldi. Muş'ta dünyaevine girmek isteyen Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğünü pandemi nedeniyle 1 saat sürerken 40 dakikası takı töreniyle geçti. Gelin ve damada takılan takıların değeri ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:49Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:55
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80
Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!
2
80
Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!
3
80
Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!
4
80
Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!
5
80
Bir aşiret düğünü klasiği: 40 dakikada dudak uçuklatan rakam!