Konya'da korkunç olay! Avukatı gözünden bıçakladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan ve olay sırasında peruk takan Ferdi Ö., polis ekiplerince yakalandı.