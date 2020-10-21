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Konya'da korkunç olay! Avukatı gözünden bıçakladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan ve olay sırasında peruk takan Ferdi Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 06:45 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 06:51
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Konya'da korkunç olay! Avukatı gözünden bıçakladı

Olay, 15 Ekim günü saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşandı. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğradı.

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Konya'da korkunç olay! Avukatı gözünden bıçakladı

Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Konya'da korkunç olay! Avukatı gözünden bıçakladı

İlk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edilen avukat, hemen ameliyata alındı.

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Konya'da korkunç olay! Avukatı gözünden bıçakladı

Ancak doktorların tüm çabasına rağmen sol gözü görme yetisini kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ferdi Ö.'yü bugün akşam saatlerinde yakalayarak gözaltına alındı.

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Konya'da korkunç olay! Avukatı gözünden bıçakladı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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