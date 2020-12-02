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0){for(t=0;t
02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Cam parçalarından sevgilisine evlilik teklifi sürprizi hazırladı! Görenler hayran kalıyor Cam parçalarından sevgilisine evlilik teklifi sürprizi hazırladı! Görenler hayran kalıyor Sevgilisine sıra dışı bir evlilik teklifi etmek isteyen bir kişi ilginç bir yönteme başvurdu. Yolda gördüğü cam şişesinden yaptığıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte saniye saniye cam şişeden yaptığı müthiş hediye. Giriş Tarihi: 02.12.2020 13:17
Sevgilisine evlilik teklifi etmek için cam şişeden yüzük yaptı her anını sosyal medyada paylaştı...
GALERİ DEVAM EDİYOR