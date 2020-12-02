Cam parçalarından sevgilisine evlilik teklifi sürprizi hazırladı! Görenler hayran kalıyor

Sevgilisine sıra dışı bir evlilik teklifi etmek isteyen bir kişi ilginç bir yönteme başvurdu. Yolda gördüğü cam şişesinden yaptığıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte saniye saniye cam şişeden yaptığı müthiş hediye.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 13:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL