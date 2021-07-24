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Haberler Galeri 77 ülkede kurban kardeşliği köprüsü! TDV tüm dünyada kurban eti dağıttı

77 ülkede kurban kardeşliği köprüsü! TDV tüm dünyada kurban eti dağıttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurban bağışında bulunduğu Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'de 81 il 922 ilçede ve dünyanın dört bir tarafında 77 ülkede 355 bölgede vekalet yoluyla kurban kesimi gerçekleştirdi. TDV görevli ve gönüllüleri, Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Balkanlar'a, Gazze'den Arakan'a, İzmir'den Van'a kadar milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşattı.

Giriş Tarihi: 24.07.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 12:58
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77 ülkede kurban kardeşliği köprüsü! TDV tüm dünyada kurban eti dağıttı

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, "Türk milletinin emaneti 589 bin 136 kurbanı keserek etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kurbanlarımızı, ülkemizde ihtiyaç sahiplerine, Kuar'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, sığınmacılara, yurt dışında ise özellikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere 24 milyon 449 bin 144 kişiye ulaştırdık" dedi.

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77 ülkede kurban kardeşliği köprüsü! TDV tüm dünyada kurban eti dağıttı

TDV GÖNÜLLÜLERİ EV EV DOLAŞTI
TDV gönüllüleri Kurban organizasyonu kapsamında, uzun yıllar Fransa sömürgesi olan Batı Afrika ülkesi Benin'de Müslümanlar'ın yoğun olarak yaşadığı 3 farklı şehirde 10 bin 500 hisse kurban kesti.

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77 ülkede kurban kardeşliği köprüsü! TDV tüm dünyada kurban eti dağıttı

TDV, hayırsever vatandaşların emanetleriyle alınan kurbanları keserek, Beninliler'e dağıttı. Onbinlerce ihtiyaç sahibine ulaşan TDV gönüllüleri, Benin'de ev ev dolaşarak hem Türkiye halkının selamını iletti hem de ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

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77 ülkede kurban kardeşliği köprüsü! TDV tüm dünyada kurban eti dağıttı

TDV Benin Sorumlusu Mustafa Işık, "Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bize yardımlarını, bağışlarını gönderen hayırseverlerin kurbanlarını kestik. Toplam bin 500 büyükbaş, 10 bin 500 hissenin kesimini yaptık. Benin'de ihtiyaç sahibi insanlara emanetlerimizi ulaştırdık. Beninli Müslümanlar'ın dualarını aldık. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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77 ülkede kurban kardeşliği köprüsü! TDV tüm dünyada kurban eti dağıttı

SUSUZ KÖYLERE 13 SU KUYUSU AÇILDI
Kurban organizasyonu için Benin'de bulunan TDV gönüllüleri, "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında 13 su kuyusu ve vakıf çeşmesini de hizmete açtı.