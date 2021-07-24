24 Temmuz 2021, Cumartesi
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77 ülkede kurban kardeşliği köprüsü! TDV tüm dünyada kurban eti dağıttı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurban bağışında bulunduğu Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'de 81 il 922 ilçede ve dünyanın dört bir tarafında 77 ülkede 355 bölgede vekalet yoluyla kurban kesimi gerçekleştirdi. TDV görevli ve gönüllüleri, Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Balkanlar'a, Gazze'den Arakan'a, İzmir'den Van'a kadar milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşattı.
Giriş Tarihi: 24.07.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 12:58
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