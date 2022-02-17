17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 260 bin TL’ye aldığı okul otobüsüne 440 bin lira harcadı! 7 ayda öyle bir hale geldi ki… Son halini görünce sattığı aracı geri istedi

260 bin TL’ye aldığı okul otobüsüne 440 bin lira harcadı! 7 ayda öyle bir hale geldi ki… Son halini görünce sattığı aracı geri istedi

Çocukluk hayali okul otobüsünü 260 bin liraya alan Kadir Mert, 7 ayda karavana dönüştürüp içinde yaşamaya başladı. Satın aldığı vatandaş aracın son halini görünce 'benim evimde yok' deyip aracı geri istedi. Görenlerin satın almak istediklerini belirten Mert, "Bunun bende bir rakamı ya da karşılığı yok. Gelip fotoğraf çekebilirsiniz, misafirim olabilirsiniz, gezilerime katılabilirsiniz ama satış yapamam kesinlikle. Nasıl satayım, bu benim evim." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 17.02.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 13:42
  • 1
  • 45
260 bin TL’ye aldığı okul otobüsüne 440 bin lira harcadı! 7 ayda öyle bir hale geldi ki… Son halini görünce sattığı aracı geri istedi

Samsunlu gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan "school bus"ı karavana çevirerek içinde yaşamaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 45
260 bin TL’ye aldığı okul otobüsüne 440 bin lira harcadı! 7 ayda öyle bir hale geldi ki… Son halini görünce sattığı aracı geri istedi

30 yaşındaki gezgin Mert, 7 ay önce 260 bin liraya satın aldığı "school bus"ı 440 bin lira civarında masraf yaparak karavana dönüştürdü.

  • 3
  • 45
260 bin TL’ye aldığı okul otobüsüne 440 bin lira harcadı! 7 ayda öyle bir hale geldi ki… Son halini görünce sattığı aracı geri istedi

Atakum ilçesi sahiline park ettiği karavanda yaşamaya başlayan Mert, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

  • 4
  • 45
260 bin TL’ye aldığı okul otobüsüne 440 bin lira harcadı! 7 ayda öyle bir hale geldi ki… Son halini görünce sattığı aracı geri istedi

Fotoğraf çektirmek isteyenler, Mert'ten karavanı hakkında da bilgi alıyor.

  • 5
  • 45
260 bin TL’ye aldığı okul otobüsüne 440 bin lira harcadı! 7 ayda öyle bir hale geldi ki… Son halini görünce sattığı aracı geri istedi

Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezen Mert, yamaç paraşütü eğitmenliği ve yazılım işiyle geçimini sağlıyor.