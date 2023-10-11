Bu böceği gördüğünüz yerde imha edin uyarısı! Karadeniz alarmda: %20 düşürdü! Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun...
Kış aylarında kapalı alanlarda yaşayarak popülasyonlarını hızla artıran bu böcek, yaz mevsiminde tarım ürünlerine ciddi zararlar veriyor. Özellikle Ordu bölgesinde, kivilerin kokarcalar tarafından ısırılması nedeniyle tarım ürünlerinin zarar gördüğü bildirildi. Bu durum nedeniyle kivilerin toplanmaması gerektiği duyuruldu. Benzer bir sorun, Samsun'da da yaşanmakta ve yetkililer, halkı bu zararlı böceği gördükleri her yerde yok etmeleri konusunda uyarıyor.
Giriş Tarihi: 11.10.2023
17:12 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
17:14
Kahverengi kokarca böceği, açık arazide bulunan evlere girerek ciddi bir istila sorununa yol açıyor. Bu zararlı böcek, son derece hızlı bir üreme hızına sahip olmasıyla biliniyor ve bu nedenle kontrol altına alınması oldukça zor olabiliyor. Türkiye'de ilk kez 2017 yılında görülen bu istilacı tür, özellikle Karadeniz bölgesinde hızla yayılım gösterdi. Karadeniz bu böcek yüzünden alarma geçti. Uzmanlar net konuştu: Gördüğünüz yerde yok edin.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karadeniz Bölgesi'nde son 4 yılda meyve ve sebzelerin verimini yüzde 15 ila 20 arasında düşüren kahverengi kokarca böceği ile mücadelede bilim insanları farklı bir yöntem tavsiyesinde bulundu. Özellikle son dönemde evlere kadar giren kokarcanın imha edilmesi tavsiyesinde bulunan OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan,
"Mayıs ayından eylül ayına kadar arazide olan ve meyvelere direkt zarar veren kokarca, kışı evlerde geçiriyor. Bu sayede soğuktan etkilenmiyor ve gelecek seneye daha sağlıklı bir şekilde araziye çıkıyor. Evlerde kullanılması için herhangi bir ilaç yok. O nedenle evde görülmesi halinde imha edilmeli. Eve girmemesi için de açık yerler kapatılmalı camlarda sineklik kullanılmalı" dedi.
"ÇOK HIZLI YAYILIYORLAR"
Doç. Dr. İslam Saruhan,
"Bu grup böcekler, sıkıştırıldığı zaman bir koku salmalarından dolayı ismi kokarca olarak verilmiş. Farklı akrabaları ve familyaları ülkemizde mevcuttu. İstilacı bir böcek. Bir ülkeye giriş yaptıkları zaman hızlı bir şekilde yayılıyor ve popülasyonu çok hızlı bir şekilde artıyor. Kokarcanın zararı özellikle meyvelerde. Meyvelere verdiği zararın dışında bütün dünyada da olduğu gibi, evlerde ev zararlısı olarak geçmekte.
KIŞI EVLERİNİZDE GEÇİRİYOR!
Bu böcek, kışlamak için evleri tercih ediyor. İnsanlara herhangi bir zararı yok. Böcek kışı evde rahat geçirdiği için seneye daha sağlıklı bir şekilde tarlalarımıza geliyor ve zararı artıyor. Diğer böcekler gibi tarlada kışı geçirseydi, çoğu orada ölecekti. Bir diğer özelliği ise evde kendine kışı geçirmek için korunaklı bir yer bulduğu zaman, bir koku salgılıyor. Diğer böcekler bu kokuyu alıyor. Yani, 'iyi bir ortam bulundu, kışı geçireceğimiz güzel bir ortam var' anlamına gelen bu kokuya diğer böcekler de geliyor ve evde ciddi bir popülasyon oluşturuyorlar. Bu da insanları ciddi bir şekilde rahatsız ediyor" diye konuştu.
Kokarcanın Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yayılım gösterdiğini belirten Doç. Dr. Saruhan, ABD'de yıllık ekonomik kaybın 1 milyar dolara kadar çıktığına dikkat çekti. Doç. Dr. Saruhan, bu böceğin biyolojik mücadelesi için Uzak Doğu kökenli 'Samuray arılarının üretildiğini ve doğaya salındığını söyledi.