Bu böceği gördüğünüz yerde imha edin uyarısı! Karadeniz alarmda: %20 düşürdü! Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun...

KIŞI EVLERİNİZDE GEÇİRİYOR!

Bu böcek, kışlamak için evleri tercih ediyor. İnsanlara herhangi bir zararı yok. Böcek kışı evde rahat geçirdiği için seneye daha sağlıklı bir şekilde tarlalarımıza geliyor ve zararı artıyor. Diğer böcekler gibi tarlada kışı geçirseydi, çoğu orada ölecekti. Bir diğer özelliği ise evde kendine kışı geçirmek için korunaklı bir yer bulduğu zaman, bir koku salgılıyor. Diğer böcekler bu kokuyu alıyor. Yani, 'iyi bir ortam bulundu, kışı geçireceğimiz güzel bir ortam var' anlamına gelen bu kokuya diğer böcekler de geliyor ve evde ciddi bir popülasyon oluşturuyorlar. Bu da insanları ciddi bir şekilde rahatsız ediyor" diye konuştu.