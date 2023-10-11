MasterChef tamale tarifi: Basit ve kolay anlatım! MÖ 8000 yılından bu yana sofraları süsleyen enfes lezzet!

TAMALE YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
Mısır kabuklarını büyük bir kaba koyup üzerine su ekleyin.
Tabak gibi bir ağırlıkla bastırarak suyun içinde kalmasını sağladığınız kabukları 3 saat ila 1 gün suda bekleterek yumuşamalarını sağlayın.
Tavuğu 1 litre kadar suyla haşlayıp süzün.
Etlerini didikleyip daha sonra kullanmak üzere kenara alın.
Fırının ızgara kısmını açıp ısıtmaya başlayın.
Bir fırın tepsisinin tabanına alüminyum folyo serip yeşil domatesleri dizin.
Domatesleri fırına verip 5 dakika pişirin.
Çıkarıp alt üst edin ve yeniden 5 dakikalığına fırına verin.
Domatesleri suyuyla birlikte mutfak robotuna alın ve ılınmasını bekleyin.
Yeşil biberleri ve sarımsağı da ilave edip pürüzsüz bir püre kıvamına gelene kadar robottan geçirin.
Zeytinyağını tavada ısıtıp hazırladığınız domates püresini içine ilave edin.
Sık sık karıştırarak 5 dakika kadar kaynattığınız sosa 2 su bardağı tavuk suyu ekleyin.
Altını kısıp sosun kıvamı koyulaşana kadar 40 dakika civarı pişirin.
Tuzu, tavuk etlerini ve ince doğranmış kişnişi de ekleyip karıştırın.
Altını kapatıp soğumaya bırakın.
Mısır ununu 2 su bardağı ılık suyla ıslatıp yumuşatın.
Hamur için tereyağı, tuz ve kabartma tozunu derin bir kaseye alıp mikserlere yumuşak olana kadar çırpın.