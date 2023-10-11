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Haberler Galeri MasterChef tamale tarifi: Basit ve kolay anlatım! MÖ 8000 yılından bu yana sofraları süsleyen enfes lezzet!

MasterChef tamale tarifi: Basit ve kolay anlatım! MÖ 8000 yılından bu yana sofraları süsleyen enfes lezzet!

MasterChef'te tamale tarifiyle dikkatleri çeken tamale, Meksika mutfağının özgün lezzetlerinden biridir. Temelinde kuru mısır kabuklarının içinde pişen bu hamurlu yemek, Meksika'nın geleneksel mutfağının ayrılmaz bir parçasıdır. Malzemelerin doğru dengesi ve pişirme sürecinin hassaslığı, tamale'nin lezzetini belirler. İşte tüm püf noktalarıyla basit tamale tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2023 17:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 17:44
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MasterChef tamale tarifi: Basit ve kolay anlatım! MÖ 8000 yılından bu yana sofraları süsleyen enfes lezzet!

Tamal veya çoğul kullanımıyla tamales, Amerika kıtasının geleneksel bir lezzeti olarak öne çıkar. Bu yemek, içerisine çeşitli malzemeler karıştırılmış hamurun mısır veya muz yapraklarına sarılarak pişirilmesiyle hazırlanır. Tamale, yemeğin ana malzemelerinden ayrılmadan önce bu yapraklardan çıkarılır. Bu eşsiz lezzetin kökeni Mezoamerika'ya dayanır ve tarihî geçmişi 8000 ila 5000 yıl öncesine kadar uzanır. İşte lezzetiyle sizi büyüleyecek tamale tarifi...

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MasterChef tamale tarifi: Basit ve kolay anlatım! MÖ 8000 yılından bu yana sofraları süsleyen enfes lezzet!

TAMALE TARİFİ MALZEMELERİ

🌽200 gram kuru mısır yaprağı
🌽500 gram yeşil domates
🌽4 adet acı yeşil biber
🌽4 diş sarımsak
🌽1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
🌽2 su bardağı tavuk suyu
🌽500 gram didiklenmiş tavuk eti
🌽Yarım demet taze kişniş

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MasterChef tamale tarifi: Basit ve kolay anlatım! MÖ 8000 yılından bu yana sofraları süsleyen enfes lezzet!

Hamuru için:

🍴1,5 su bardağı biraz fazla tereyağı
🍴1,5 çay kaşığı tuz
🍴1,5 çay kaşığı kabartma tozu
🍴4 su bardağı masa (tortilla için üretilmiş özel mısır unu)
🍴2 su bardağı sıcak su
🍴2 su bardağı tavuk suyu

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MasterChef tamale tarifi: Basit ve kolay anlatım! MÖ 8000 yılından bu yana sofraları süsleyen enfes lezzet!

TAMALE YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Mısır kabuklarını büyük bir kaba koyup üzerine su ekleyin.

Tabak gibi bir ağırlıkla bastırarak suyun içinde kalmasını sağladığınız kabukları 3 saat ila 1 gün suda bekleterek yumuşamalarını sağlayın.

Tavuğu 1 litre kadar suyla haşlayıp süzün.

Etlerini didikleyip daha sonra kullanmak üzere kenara alın.

Fırının ızgara kısmını açıp ısıtmaya başlayın.

Bir fırın tepsisinin tabanına alüminyum folyo serip yeşil domatesleri dizin.

Domatesleri fırına verip 5 dakika pişirin.

Çıkarıp alt üst edin ve yeniden 5 dakikalığına fırına verin.

Domatesleri suyuyla birlikte mutfak robotuna alın ve ılınmasını bekleyin.

Yeşil biberleri ve sarımsağı da ilave edip pürüzsüz bir püre kıvamına gelene kadar robottan geçirin.

Zeytinyağını tavada ısıtıp hazırladığınız domates püresini içine ilave edin.

Sık sık karıştırarak 5 dakika kadar kaynattığınız sosa 2 su bardağı tavuk suyu ekleyin.

Altını kısıp sosun kıvamı koyulaşana kadar 40 dakika civarı pişirin.

Tuzu, tavuk etlerini ve ince doğranmış kişnişi de ekleyip karıştırın.

Altını kapatıp soğumaya bırakın.

Mısır ununu 2 su bardağı ılık suyla ıslatıp yumuşatın.

Hamur için tereyağı, tuz ve kabartma tozunu derin bir kaseye alıp mikserlere yumuşak olana kadar çırpın.

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MasterChef tamale tarifi: Basit ve kolay anlatım! MÖ 8000 yılından bu yana sofraları süsleyen enfes lezzet!

Mısır ununu 4 aşamada tereyağına ekleyin ve hamurunuzu elde edin.

Eğer hamurun kıvamı çok sertse azar azar tavuk suyu ekleyerek yumuşatın.

Tencerenin tabanına buharda pişirme aparatını yerleştirip su koyun.

Aparatın üzerini mısır kabuklarıyla kaplayın.

İki kabuğu tezgaha yayıp kare şekli elde edin.

Karenin üzerini kenarları boş kalacak şekilde hazırladığınız hamurla kaplayın.

Üzerine bir yemek kaşığı tavuklu harçtan yerleştirip tamaleyi hediye paketi yapar gibi katlayarak sarın. (İki ucunu kapatıp yatay pişirebilir ya da bir ucunu açık bırakıp tencereye dik oturtabilirsiniz. Bu durumda kalan boşlukları buluşturduğunuz folyo ile doldurun.)

Tencereyi ocağa alıp suyu kaynatın.

Su kaynağınca kapağı kapatıp içindeki hamur sertleşene ve mısır yaprağından kolayca ayrılana kadar (45 dakika civarı) buharda pişirin. Arada tencereye sıcak su ekleyebilirsiniz.

10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun…