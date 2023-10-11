MasterChef tamale tarifi: Basit ve kolay anlatım! MÖ 8000 yılından bu yana sofraları süsleyen enfes lezzet!

Mısır ununu 4 aşamada tereyağına ekleyin ve hamurunuzu elde edin.

Eğer hamurun kıvamı çok sertse azar azar tavuk suyu ekleyerek yumuşatın.

Tencerenin tabanına buharda pişirme aparatını yerleştirip su koyun.

Aparatın üzerini mısır kabuklarıyla kaplayın.

İki kabuğu tezgaha yayıp kare şekli elde edin.

Karenin üzerini kenarları boş kalacak şekilde hazırladığınız hamurla kaplayın.

Üzerine bir yemek kaşığı tavuklu harçtan yerleştirip tamaleyi hediye paketi yapar gibi katlayarak sarın. (İki ucunu kapatıp yatay pişirebilir ya da bir ucunu açık bırakıp tencereye dik oturtabilirsiniz. Bu durumda kalan boşlukları buluşturduğunuz folyo ile doldurun.)

Tencereyi ocağa alıp suyu kaynatın.

Su kaynağınca kapağı kapatıp içindeki hamur sertleşene ve mısır yaprağından kolayca ayrılana kadar (45 dakika civarı) buharda pişirin. Arada tencereye sıcak su ekleyebilirsiniz.

10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun…