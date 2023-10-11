Yeşim Akbaş’ın ailesi konuştu! Arkadaşına ‘beni kurtarın’ diye mesaj atmış

Yeşim Akbaş'ın Kütahya'da yaşayan ailesi, kızlarının intihar etmediğini öldürüldüğünü öne sürdü. Acılı anne Aysun Akbaş, "Kızımı gelinliğini giydiremeden mezara koyduk. Duvağını mezar tahtasına bağladık. Mezarında çiçekler açtı. Adalet yerini bulunca kızım mezarında huzur içinde uyuyacak. Kızım iğneden korkardı. Canı çok kıymetliydi. Silah bizim eve hiç girmedi. Biz silah bilmeyiz. Benim çocuğum hiç silah görmedi. Çok korkardı. Asla intihar edecek bir kız değildi. Kızım intihar etmedi, öldürüldü" dedi.