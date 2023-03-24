Uzun ömürlü reçetenin mucizesine inanamayacaksınız! Kötü kolesterol ve Trigliseridi yok ediyor!

Kolesterolü yok eden mucizevi karışım! Denedikten son etkisine inanamayacaksınız! Bu tarif yüzyıllar önce bulunmuş! Kötü kolesterol (LDL) yüksekliği kalp ve damar hastalığına daveti açıyor. Bu hastalık özellikle sağlıklı beslenmeyen kişilerde ortaya çıkıyor. Kolesterol LDL ve HDL olarak olarak ikiye ayrılıyor. LDL kötü kolesterolü simgelerken, HDL iyi kolesterol olarak biliniyor. İyi kolesterolün düşük olması da sağlık için riskli sayılıyor. Kolesterole iyi gelen bazı besinler bulunuyor. İşte, kolesterolü ortadan kaldıran o tarif...