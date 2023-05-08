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Haberler Galeri Boynundaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaşırdı | Bu kadar büyüyene kadar neredeydin

Boynundaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaşırdı | Bu kadar büyüyene kadar neredeydin

Gerçekleştirdiği sıra dışı cerrahi operasyonlara imza atan Dr. Sandra Lee yine adından söz ettirdi. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonları sosyal medya platformundan paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Lee yeni bir videoyu hayranlarına sundu. Boynunda oluşan şişlikten rahatsız olan kişi ünlü doktorun yolunu tutarken, şişliğin içinden çıkanlar şaşırttı.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 20:17
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Boynundaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaşırdı | Bu kadar büyüyene kadar neredeydin

Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla tanınıyor. Yaptığı operasyonları sosyal medya hesabından paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine sosyal medyanın gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Boynundaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaşırdı | Bu kadar büyüyene kadar neredeydin

Boynundaki şişlik için kendisine gelen hastasının görüntülerini paylaştı.

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Boynundaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaşırdı | Bu kadar büyüyene kadar neredeydin

Ünlü doktor Sandra Lee genç adamın boynundan çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...

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Boynundaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaşırdı | Bu kadar büyüyene kadar neredeydin
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Boynundaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaşırdı | Bu kadar büyüyene kadar neredeydin