Boynundaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaşırdı | Bu kadar büyüyene kadar neredeydin

Gerçekleştirdiği sıra dışı cerrahi operasyonlara imza atan Dr. Sandra Lee yine adından söz ettirdi. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonları sosyal medya platformundan paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Lee yeni bir videoyu hayranlarına sundu. Boynunda oluşan şişlikten rahatsız olan kişi ünlü doktorun yolunu tutarken, şişliğin içinden çıkanlar şaşırttı.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 20:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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