08 Mayıs 2023, Pazartesi
Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bir anda ortadan kayboldu | Kameralara yansıyan olay
Geçmişten günümüze her dönem zamanda yolculuk yaptığı iddia eden kişiler ortaya çıkmıştır. Bazı kişiler bu duruma inanırken, bazıları yalan olduğunu savunmaktadır. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay bilim insanlarını da şaşırttı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu.
Giriş Tarihi: 08.05.2023 21:43
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