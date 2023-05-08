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Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bir anda ortadan kayboldu | Kameralara yansıyan olay

Geçmişten günümüze her dönem zamanda yolculuk yaptığı iddia eden kişiler ortaya çıkmıştır. Bazı kişiler bu duruma inanırken, bazıları yalan olduğunu savunmaktadır. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay bilim insanlarını da şaşırttı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 21:43
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Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bir anda ortadan kayboldu | Kameralara yansıyan olay

Bu görüntüde nasıl bir gariplik var diyebilirsiniz? Ama henüz devamını görmediniz. İnternette hızla yayılan bu görüntülerde zaman yolculuğu iddiasındaki bir adamın görüntüleri gündeme damga vurdu. Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

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Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bir anda ortadan kayboldu | Kameralara yansıyan olay

Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

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Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bir anda ortadan kayboldu | Kameralara yansıyan olay

Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zamaniçinde yolculuk yapabiliyordu.

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Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bir anda ortadan kayboldu | Kameralara yansıyan olay

Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu. Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.

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Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bir anda ortadan kayboldu | Kameralara yansıyan olay

Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.