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Böylesi görülmedi! CHP'li belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor
Osmaniye'nin CHP'li Düziçi ilçesine giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs, hafif ticari araçlar ile taksilerden işgaliye bedeli tahsil edilmesine karar verildi. Belediye meclisinde alınan kararın ardından ilçe girişinde önlem alan zabıta ekipleri, söz konusu araçlara 5 ile 25 TL arasında değişen işgaliye makbuzu kesip, tahsilat yapıyor.
Giriş Tarihi: 03.01.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 15:24
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