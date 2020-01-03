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Böylesi görülmedi! CHP'li belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Osmaniye'nin CHP'li Düziçi ilçesine giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs, hafif ticari araçlar ile taksilerden işgaliye bedeli tahsil edilmesine karar verildi. Belediye meclisinde alınan kararın ardından ilçe girişinde önlem alan zabıta ekipleri, söz konusu araçlara 5 ile 25 TL arasında değişen işgaliye makbuzu kesip, tahsilat yapıyor.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 15:24
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Böylesi görülmedi! CHP'li belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Düziçi Belediyesi'nin 5 Aralık'taki meclis toplantısında ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para tahsil edilmesi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda oy çokluğuyla TIR'lardan 25 TL, kamyondan 20 TL, minibüs, midibüs ile kamyonetlerden 15 TL, hafif ticari araçlardan 10 TL, taksilerden ise 5 TL işgaliye bedeli tahsil edilmesine karar verildi.

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Böylesi görülmedi! CHP'li belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Karar gereği ilçe girişinde oluşturulan zabıta kontrol noktasında, ilçeye giriş yapan araçların türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası alınmaya başlandı.

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Böylesi görülmedi! CHP'li belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

İlk kez böyle bir uygulama ile karşı karşıya kalan sürücüler ise karara tepki gösterdi.

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Böylesi görülmedi! CHP'li belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Düziçi Belediye Başkanı CHP'li Alper Öner ise meclis tarafından alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Böylesi görülmedi! CHP'li belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor


Osmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu.