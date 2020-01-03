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Müge Anlı’ya katılan Ümit Martin Demiray'ın hikayesi tüm Türkiye’yi ağlattı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Almanya'dan katılan Ümit Martin Demiray'ın film gibi hikayesi milyonları ekran başına kilitledi. Ümit Martin henüz 2 yaşındayken anne ve babasının ayrılması hayatını tamamen değiştirdi. Annesi tarafından yurda verilen Ümit Martin, uzun yıllar merak ettiği babasını bulmak için geldiği Müge Anlı programında buruk bir mutluluk yaşadı. Ümit Martin ve ailesinin bir araya geldiği anlar Müge Anlı'yı ve izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 14:30
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Müge Anlı’ya katılan Ümit Martin Demiray'ın hikayesi tüm Türkiye’yi ağlattı!

Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan Ümit Martin Demiray hikayesi milyonları ekran başında ağlattı! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 3 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşlarını tutamadı. Almanya'dan gelen 41 yaşındaki Ümit Martin Demiray'ın baba özlemi tüm Türkiye'yi ağlattı.

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Müge Anlı’ya katılan Ümit Martin Demiray'ın hikayesi tüm Türkiye’yi ağlattı!

Hiç görmediği babasını aramak için Almanya'dan Türkiye'ye gelen Ümit Martin Demiray, babasını ve ailesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ümit Martin Demiray'ın film gibi hayatı hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

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Müge Anlı’ya katılan Ümit Martin Demiray'ın hikayesi tüm Türkiye’yi ağlattı!

Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Ümit Demiray'ın annesi Monika Drobner ile babası Kadri Demiray, 1976 yılında Almanya'nın Münih kentinde tanışıp 1978 yılında evlenmişler. 1979 yılında da Ümit Demiray, dünyaya gelmiş.

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Müge Anlı’ya katılan Ümit Martin Demiray'ın hikayesi tüm Türkiye’yi ağlattı!

Ancak Ümit Demiray 2 yaşındayken annesi ve babası anlaşamadıkları için boşanmışlar. Eşi Monika Drobner'den boşanmasının ardından 2 sene daha Almanya'da yaşamaya devam eden baba Demiray, 1983 yılında polise mukavemet suçundan sınır dışı edilip Türkiye'ye dönüyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor.

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Müge Anlı’ya katılan Ümit Martin Demiray'ın hikayesi tüm Türkiye’yi ağlattı!

Ümit Demiray'ın annesi Monika Drobner, Kadri Demiray ile ayrıldıktan sonra bir daha karşılaşmamak için adresini sürekli olarak değiştiriyor. Ümit Bey, annesi Monika Drobner'in daha sonra başka bir evlilik yaptığını söylüyor.