Müge Anlı’ya katılan Ümit Martin Demiray'ın hikayesi tüm Türkiye’yi ağlattı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Almanya'dan katılan Ümit Martin Demiray'ın film gibi hikayesi milyonları ekran başına kilitledi. Ümit Martin henüz 2 yaşındayken anne ve babasının ayrılması hayatını tamamen değiştirdi. Annesi tarafından yurda verilen Ümit Martin, uzun yıllar merak ettiği babasını bulmak için geldiği Müge Anlı programında buruk bir mutluluk yaşadı. Ümit Martin ve ailesinin bir araya geldiği anlar Müge Anlı'yı ve izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...