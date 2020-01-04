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Baba Vanga'nın savaş kehanetleri! "2020 sonları olacak..."
Baba Vanga savaş kehanetleriyle kan donduruyor. Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlenen Bulgar kahin Baba Vanga'nın söyledikleri korkutmaya devam ediyor. Baba Vanga'nın en dikkat çeken sözü ise 2020 yılındaki savaş kehanetleri... Ünlü kahin Nostradamus gibi birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın Türkiye'yi de yakından ilgilendiren kehanetleri bulunuyor. Peki Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler? İşte kan donduran savaş kehanetler...
Giriş Tarihi: 04.01.2020 00:11
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