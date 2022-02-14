Böyle deney daha önce görülmedi! 10 bin un kurdunun içine elma attı! Sonuçlarına kendisi de inanamadı

10 bin un kurdunun arasına meyve veya sebze atıldığında ne kadar sürede yok olacağını merak eden adam, çılgın deneyini hayata geçirdi. Un kurtlarının arasına marul ve elma atan adam ikisinden çok farklı sonuçlar elde etti. Un kurtlarının sebze veya meyveleri öğütme hızıysa böylece ortaya çıkmış oldu.