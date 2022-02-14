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Böyle deney daha önce görülmedi! 10 bin un kurdunun içine elma attı! Sonuçlarına kendisi de inanamadı

10 bin un kurdunun arasına meyve veya sebze atıldığında ne kadar sürede yok olacağını merak eden adam, çılgın deneyini hayata geçirdi. Un kurtlarının arasına marul ve elma atan adam ikisinden çok farklı sonuçlar elde etti. Un kurtlarının sebze veya meyveleri öğütme hızıysa böylece ortaya çıkmış oldu.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 06:55
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Böyle deney daha önce görülmedi! 10 bin un kurdunun içine elma attı! Sonuçlarına kendisi de inanamadı

Bu fotoğrafları görünce 10.000 un kurdunun ne kadar etkili olabileceği konusunda fikir sahibi olacaksınız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Böyle deney daha önce görülmedi! 10 bin un kurdunun içine elma attı! Sonuçlarına kendisi de inanamadı

Bu absürt ve bir o kadar da eğlenceli deneyi yapan adam, un kurtlarına marul ve elma attı ve ne kadar sürede sebze ve meyveyi öğüttüklerini gözlemledi.

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Böyle deney daha önce görülmedi! 10 bin un kurdunun içine elma attı! Sonuçlarına kendisi de inanamadı
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Böyle deney daha önce görülmedi! 10 bin un kurdunun içine elma attı! Sonuçlarına kendisi de inanamadı
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Böyle deney daha önce görülmedi! 10 bin un kurdunun içine elma attı! Sonuçlarına kendisi de inanamadı