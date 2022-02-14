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Bitki çaylarına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın

Bitki çayları birçoğumuz için günün vazgeçilmezleri arasında. Kilo vermek isteyenler tarafından özellikle tercih edilen bitki çayları, doğru kullanımda oldukça faydalı. Ancak bilinçsiz bir biçimde tüketilen bitki çayları büyük zararları beraberinde getirebiliyor.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 01:42 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 01:42
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Bitki çayına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın
Bitki çayına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın

Sıcaklıkların düşmesiyle bağışıklığını desteklemek isteyenlerin bitki çaylarına talebi arttı. Mevsimsel hastalıklara karşı kendini korumak isteyenler ya da fazla kilolarından kurtulmaya çalışanlar, aktarlarda yoğunluk oluşturuyor.

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Bitki çayına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın
Bitki çayına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın

Hem salgın hem de mevsim koşulları nedeniyle bitki çaylarına ilgi gösterenler, en çok ıhlamur, ada çayı, rezene, yeşil çay, papatya, lavanta, biberiye, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi bitkileri talep ediyor.

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Bitki çayına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın
Bitki çayına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın

Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, AA muhabirine, doğru tüketilmeyen bitkilerin insan sağlığını tehdit edebileceğini söyledi. Gencinden yaşlısına, hamilelerden bebeklere her yaşta bitkisel çay tüketildiğini belirten Ünüsan, kulaktan dolma yanlış bilgilerle çok fazla karşılaştıklarını dile getirdi.

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Bitki çayına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın
Bitki çayına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın

"BİTKİSEL ÇAYLAR MASUM DEĞİLDİR"

Bitkisel çayların da ilaçlar kadar dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Ünüsan, "Her ne tüketiyorsak doğru kaynaktan bilgi almamız gerekiyor. Şimdi herkes internete başvuruyor ama orda da doğru bilgi kadar yanlış bilgiler de var. Kaynağına inip güvenilir mi bilmek lazım. Ayrıca tüketilen dozaja çok dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

Birçok ilacın bitkilerden yapıldığını anımsatan ve yanlış bitki çayı tüketmenin, yanlış ilaç tüketmek kadar zararlı olabileceğine dikkati çeken Ünüsan, şöyle konuştu:

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Bitki çayına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın
Bitki çayına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın

"Mesela ada çayını hamileler ve emziren annelerin kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Çünkü hormon seviyelerinde farklılıklara neden oluyor. Osteoporoz, kalp hastalığı, diyabet, kanser gibi teşhisler konulmuş ya da ilaç kullanan kişilerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bilinmeli ki bitkisel çaylar masum değildir. Çünkü içinde etken maddeleri vardır. Zaten çoğunlukla ilaçlar da bitkilerden yapılır. Dolayısıyla tükettiğimiz bitkilerin, kullandığımız ilaçlarla etkileşime girebileceğini de unutmamak gerekiyor."