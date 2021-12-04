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Boşanma davasında kocadan eşine akılalmaz sözler! Mahkeme tazminata mahkum etti: Garaj tarafı...

Çocukları olmayan çift, iki kere deneği tüp bebek tedavisinden de sonuç sonuç alamayınca boşanmaya karar verdi. Mahkemede eşinin ailesi için "garaj tarafı" ifadesini kullanan kocanın bu sözleri ona pahalıya mal oldu. İnsan onurunu kırıcı bu hakaretin karşılığında mahkeme kocayı tazminat ödemeye mahkum etti. İşte "bu kadarı da olmaz" dedirten olayın perde arkası...

Sabah
Giriş Tarihi: 04.12.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:22
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Boşanma davasında kocadan eşine akılalmaz sözler! Mahkeme tazminata mahkum etti: Garaj tarafı...

ÇOCUKLARI OLMAYINCA EVİ TERK ETTİ! KOCANIN, EŞİ İLE AİLESİNE ETTİĞİ HAKARET 'PES' DEDİRTTİ: 'GARAJ TARAFI...'

Çocukları olmayınca boşanmaya karar veren çiftin boşanma davasında Yargıtay emsal bir karar verdi. Tazminata mahkum edilen kocanın ettiği hakaret 'pes' dedirtti...

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Boşanma davasında kocadan eşine akılalmaz sözler! Mahkeme tazminata mahkum etti: Garaj tarafı...

Ankara'da yaşayan A.N. ile M.N. evlendikten sonra çocukları dünyaya gelmeyince tüp bebek tedavisi gördü.

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Boşanma davasında kocadan eşine akılalmaz sözler! Mahkeme tazminata mahkum etti: Garaj tarafı...
İlk tüp bebek tedavisi düşükle sonlanan kadın M.N., eşinin ihtiyaçlarıyla yeterince ilgilenmediği, kocasının ailesinin devamlı olarak yaşamlarına müdahale ettiklerini belirterek boşanma davası açtı.
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Boşanma davasında kocadan eşine akılalmaz sözler! Mahkeme tazminata mahkum etti: Garaj tarafı...
Kadın dilekçesinde ayrıca kocası A.N.'nin ailesine "garaj tarafı" diyerek hakarette bulunduğunu belirtti.
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Boşanma davasında kocadan eşine akılalmaz sözler! Mahkeme tazminata mahkum etti: Garaj tarafı...
Karşı dava açan koca ise karısının ilk tüp bebek denemesinin düşükle sonuçlanmasının ardından ikinci denemenin de olumsuz sonuçlanması halinde evden ayrılmak istediğini söylediğini belirterek eşini suçladı.