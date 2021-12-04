Boşanma davasında kocadan eşine akılalmaz sözler! Mahkeme tazminata mahkum etti: Garaj tarafı...

Çocukları olmayan çift, iki kere deneği tüp bebek tedavisinden de sonuç sonuç alamayınca boşanmaya karar verdi. Mahkemede eşinin ailesi için "garaj tarafı" ifadesini kullanan kocanın bu sözleri ona pahalıya mal oldu. İnsan onurunu kırıcı bu hakaretin karşılığında mahkeme kocayı tazminat ödemeye mahkum etti. İşte "bu kadarı da olmaz" dedirten olayın perde arkası...

Sabah Giriş Tarihi: 04.12.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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