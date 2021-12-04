04 Aralık 2021, Cumartesi
"Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri Esra Erol’a damga vurdu! Fehmi Pazarlı o sözlerini böyle savundu…
Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini aldattığını ileri sürdü. Canlı yayında hesap soran kadın eşi hakkında ağır suçlamalarda bulunurken Fehmi Pazarlı'nın yayına bağlanarak "Kestane balı diyarı Zonguldak'tan selamlar" diye söze başlaması olay oldu. Rahat tavırlarıyla sosyal medyada tepki toplayan Pazarlı, o sözleri neden söylediğini ilk kez açıkladı.
Giriş Tarihi: 04.12.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 10:59
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