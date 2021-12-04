"Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri Esra Erol’a damga vurdu! Fehmi Pazarlı o sözlerini böyle savundu…

"Zonguldak'taki ve Türkiye genelindeki balcılar arayıp teşekkür ediyor. Balcıların kahramanı oldum. 3 tane çocuğum var. O anda durumu kurtarmak için öyle bir manevra yapmam gerekiyordu. Reklam ajanslarından aradılar, bal reklamı teklifleri geldi."