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Haberler Galeri "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri Esra Erol’a damga vurdu! Fehmi Pazarlı o sözlerini böyle savundu…

"Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri Esra Erol’a damga vurdu! Fehmi Pazarlı o sözlerini böyle savundu…

Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini aldattığını ileri sürdü. Canlı yayında hesap soran kadın eşi hakkında ağır suçlamalarda bulunurken Fehmi Pazarlı'nın yayına bağlanarak "Kestane balı diyarı Zonguldak'tan selamlar" diye söze başlaması olay oldu. Rahat tavırlarıyla sosyal medyada tepki toplayan Pazarlı, o sözleri neden söylediğini ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.12.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 10:59
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Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar sözleri Esra Erol’a damga vurdu! Fehmi Pazarlı o sözlerini böyle savundu…

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini "Şengül" isimli bir kadınla aldattığını açıkladı. Karısını aldattığı iddia edilen Fehmi Pazarlı, programa telefonla bağlandı

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Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar sözleri Esra Erol’a damga vurdu! Fehmi Pazarlı o sözlerini böyle savundu…

Karısının isyanını ve suçlamalarını umursamayan Fehmi Pazarlı'nın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balı diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek başlaması "pes" dedirtti. Rahatlığı sosyal medyada tepki toplarken sözleri adeta akım haline geldi.

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Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar sözleri Esra Erol’a damga vurdu! Fehmi Pazarlı o sözlerini böyle savundu…

O SÖZLERİ BAKIN NEDEN SÖYLEMİŞ!

Zonguldak'ta yaşayan Fehmi Pazarlı, o sözleri neden söylediğini Sabah'a anlattı. Balcıların kahramanı olduğunu ifade eden Pazarlı, şunları söyledi:

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Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar sözleri Esra Erol’a damga vurdu! Fehmi Pazarlı o sözlerini böyle savundu…

"Zonguldak'taki ve Türkiye genelindeki balcılar arayıp teşekkür ediyor. Balcıların kahramanı oldum. 3 tane çocuğum var. O anda durumu kurtarmak için öyle bir manevra yapmam gerekiyordu. Reklam ajanslarından aradılar, bal reklamı teklifleri geldi."

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Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar sözleri Esra Erol’a damga vurdu! Fehmi Pazarlı o sözlerini böyle savundu…

"Asıl mesleğim erkek kuaförlüğü, emekli oldum taksicilik yaptım. Şu an çalışmıyorum ve kafam hiç rahat değil, psikolojik olarak da rahat olmadığım için reklam tekliflerini kabul etmedim" dedi.