04 Aralık 2021, Cumartesi
Eşi Esra Erol’a katılıp yardım istemişti! 9 aylık bebeğini kaçıran Umut Atabey kayınpederini bıçakladı
19 yaşındaki Beste Atabey, boşanma aşamasında olduğu eşi Umut Atabey'in 9 aylık bebeklerini kaçırdığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesinin çocuğunu kendisinden sakladığını ve baskıya uğradığını iddia etmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Umut Atabey, kayınpederinin evini basarak defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kayınpeder hastanede tedavi altına alındı.
Giriş Tarihi: 04.12.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:55
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