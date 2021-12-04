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Haberler Galeri Eşi Esra Erol’a katılıp yardım istemişti! 9 aylık bebeğini kaçıran Umut Atabey kayınpederini bıçakladı

Eşi Esra Erol’a katılıp yardım istemişti! 9 aylık bebeğini kaçıran Umut Atabey kayınpederini bıçakladı

19 yaşındaki Beste Atabey, boşanma aşamasında olduğu eşi Umut Atabey'in 9 aylık bebeklerini kaçırdığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesinin çocuğunu kendisinden sakladığını ve baskıya uğradığını iddia etmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Umut Atabey, kayınpederinin evini basarak defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kayınpeder hastanede tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 04.12.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:55
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Eşi Esra Erol’a katılıp yardım istemişti! 9 aylık bebeğini kaçıran Umut Atabey kayınpederini bıçakladı

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 23.40 sıralarında ilçeye bağlı Uğur Mumcu Mahallesi 5652 sokakta meydana geldi.

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Eşi Esra Erol’a katılıp yardım istemişti! 9 aylık bebeğini kaçıran Umut Atabey kayınpederini bıçakladı

KAYINPEDERİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

İddiaya göre 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek Esra Erol'da programında yardım isteyen Beste Atabey'in ayrılma aşamasındaki kocası Umut Atabey, kayınpederi Hüseyin Er'in evine gitti.

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Eşi Esra Erol’a katılıp yardım istemişti! 9 aylık bebeğini kaçıran Umut Atabey kayınpederini bıçakladı

Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Umut Atabey yanında getirdiği bıçakla kayınpederi Hüseyin Er'i defalarca bıçakladı.

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Eşi Esra Erol’a katılıp yardım istemişti! 9 aylık bebeğini kaçıran Umut Atabey kayınpederini bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kayınpeder kanlar içerisinde yere yığılırken, damat olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Eşi Esra Erol’a katılıp yardım istemişti! 9 aylık bebeğini kaçıran Umut Atabey kayınpederini bıçakladı

Ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin Er, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.