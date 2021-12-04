Eşi Esra Erol’a katılıp yardım istemişti! 9 aylık bebeğini kaçıran Umut Atabey kayınpederini bıçakladı

Ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin Er, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.