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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 76 yıl sonra gerçekleşti! İşte İstanbul ve Ankara'dan "Mavi Dolunay" manzaraları 76 yıl sonra gerçekleşti! İşte İstanbul ve Ankara'dan "Mavi Dolunay" manzaraları
İstanbul'da akşam saatlerinde beliren
''Mavi Dolunay'' ve Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu. Ankara'dan da izlenen Mavi Dolunay ortaya kartpostallık görüntülerin çıkmasına neden oldu. İşte objektiflere yansıyan o masalsı kareler... Giriş Tarihi: 31.10.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 21:48
İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu.
Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
76 yıl sonra 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine
"Mavi Ay" ismi veriliyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, dün "Mavi Dolunay" olayıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Esenoğlu yaptığı açıklamada, "Cumartesi gecesi görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görülen olay, bu bakımdan önemlidir." dedi.
Esenoğlu, yaptığı açıklamada, 31 Ekim Cumartesi gecesi gökyüzünde nadir görünen doğa olaylarından birinin gerçekleşeceğini söyledi.
Dolunay'ın normalde her ay bir kez meydana geldiğini belirten Esenoğlu, "Bu yıl dolunay 13. kez gerçekleşecek. Dolunay bu ekim ayında ikinci kez ortaya çıkacak ve insanlar Mavi Dolunay'a tanıklık edecek." diye konuştu.
"76 YIL SONRA İLK DEFA..."
Mavi Ay'ın ya da Mavi Dolunay'ın nadir bir doğa olayı olduğunun altını çizen Esenoğlu, şöyle devam etti:
"Dolunay, doğudan batıya gökyüzünde en uzun süre görünen evredir. Akşamdan sabaha kadar geceyi süsler ve yeryüzünü aydınlatır. Dolunayın bu eşsiz görsel yönü tarih boyunca toplumlarda bir kültür de oluşturmuştur. Normalde bir ay boyunca ay evreleri birer adet görünürler.