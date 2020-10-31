"76 YIL SONRA İLK DEFA..."

Mavi Ay'ın ya da Mavi Dolunay'ın nadir bir doğa olayı olduğunun altını çizen Esenoğlu, şöyle devam etti:

"Dolunay, doğudan batıya gökyüzünde en uzun süre görünen evredir. Akşamdan sabaha kadar geceyi süsler ve yeryüzünü aydınlatır. Dolunayın bu eşsiz görsel yönü tarih boyunca toplumlarda bir kültür de oluşturmuştur. Normalde bir ay boyunca ay evreleri birer adet görünürler.