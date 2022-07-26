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Bolu’daki feci kazada anne ve babasının ardından minik Ahsen'den de acı haber geldi

Bolu'da bir aileyi darmaduman eden bir trafik kazası meydana geldi. TIR'a çarpan araçtaki 28 yaşındaki Semih Sert ve eşi 26 yaşındaki Sümeyra Sert geçen cumartesi günü yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri Bursa'da defnedilirken hastanede yaşam savaşı veren minik kızları Ahsen'den 3 gün sonra acı haber geldi. İşte korkunç kazaya dair boğazları düğümleyen ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.07.2022 09:57
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Bolu’daki feci kazada anne ve babasının ardından minik Ahsen’den de acı haber geldi

Bolu'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine giderken tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve annenin ölümünün ardından kızları 4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti.

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Bolu’daki feci kazada anne ve babasının ardından minik Ahsen’den de acı haber geldi

Kahreden kaza,geçen cumartesi saat 06.00 sularında TEM Cankurtaran mevkisinde meydana geldi.

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Bolu’daki feci kazada anne ve babasının ardından minik Ahsen’den de acı haber geldi

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Semih Sert idaresindeki ve içinde eşi Sümeyra Sert ile kızlarının bulunduğu otomobil Ankara'ya doğru gidiyordu. Otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

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Bolu’daki feci kazada anne ve babasının ardından minik Ahsen’den de acı haber geldi

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE EŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Semih Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Sümeyra Sert ise hastanede hayatını kaybetti.

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Bolu’daki feci kazada anne ve babasının ardından minik Ahsen’den de acı haber geldi

YÜREK BURKAN AYRINTILAR…

Kazayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise yürekleri dağladı.