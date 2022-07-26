Bolu’daki feci kazada anne ve babasının ardından minik Ahsen'den de acı haber geldi

Bolu'da bir aileyi darmaduman eden bir trafik kazası meydana geldi. TIR'a çarpan araçtaki 28 yaşındaki Semih Sert ve eşi 26 yaşındaki Sümeyra Sert geçen cumartesi günü yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri Bursa'da defnedilirken hastanede yaşam savaşı veren minik kızları Ahsen'den 3 gün sonra acı haber geldi. İşte korkunç kazaya dair boğazları düğümleyen ayrıntılar...

