26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar

Görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu içerken kaydettiği görüntüleri sosyal medya (TikTok) hesabı üzerinden paylaşan Ümitcan Uygun ile ilgili hazırlanan iddianamenin iadesi hükmünü yasaya aykırı buldu. Kararda, zanlıların uyuşturucu madde kullanımına dair görüntülerinin olduğu video içeriğinin sosyal medya platformlarından paylaşılmış olmasının Cumhuriyet Başsavcılığı için yeterli şüphe niteliğinde olduğuna yer verildi.

Giriş Tarihi: 26.07.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 11:59
  • 1
  • 11
Görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar

Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra Güngör, uyuşturucu madde kullanırken kaydettikleri bir videoyu Tiktok hesaplarından paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar

Bu durumun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021'de Fadime Büşra Güngör ve Ümitcan Uygun ile ilgili, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan bir iddianame hazırlayarak, Güngör ve Uygun'un uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdikleri veya bu nitelikte yayın yaptıkları sebebiyle 10 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talebiyle Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açtı.

  • 3
  • 11
Görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar

MAHKEME İDDİANAMEYİ İADE ETTİ

Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesi ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına özendirme işleminin yayın yoluyla yapılmasının, suçun hareket unsuru olarak düzenlendiğine, dosya kapsamında şüpheli Ümit Uygun'un bahse konu uyuşturucu madde kullandıklarına ilişkin videoyu Tiktok hesabından canlı yayın yaparak paylaştığının iddia edildiğine dikkat çekerek, şüpheli Ümit Uygun'un cep telefonunun incelenerek rapor düzenlenmesine rağmen, telefonunda bulunan ve bulunması muhtemel Tiktok veya diğer sosyal medya hesaplarında bu videoyu paylaştığına veya canlı yayın yaptığına ilişkin bir inceleme yapılmadığı, yine cep telefonundan bağımsız olarak şüpheli Uygun'a ait Tiktok veya sosyal medya hesaplarında bu videoyu paylaştığına veya canlı yayın yaptığına dair araştırma yapılmadığı gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verdi.

  • 4
  • 11
Görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar

İDDİANAMENİN İADESİ KARARI İTİRAZ ÜZERİNE KESİNLEŞTİ

Mahkemenin kararı sonrasında Cumhuriyet Savcısı iddianamenin iadesine itiraz etti. İtirazın ardından dosyayı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi inceledi. Mahkeme, kanun yararına bozma istemine konu iddianamenin iadesi kararının yerinde olduğu gerekçesiyle itirazın reddine kesin olarak karar verdi.

  • 5
  • 11
Görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar

BAKANLIK KANUN YARARINA BOZMA TALEP ETTİ

İlk derecenin kararı sonrasında Adalet Bakanlığı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe gönderdi. Dilekçede, videoda yaşananlar özetlenerek, videonun sosyal medya platformlarında yayınlanmış olmasının Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açılması için yeterli delil niteliğinde bulunduğuna yer verdi. Başsavcılık, dosyayı Yargıtay 10. Ceza Dairesine gönderdi.