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Milyonlar her gün severek tüketiyor! Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı

Günlük hayatta milyonlarca insanın kullandığı ve tükettiği ürünlerle ilgili gerçekler görenleri şaşırtıyor. Hayatın akışında bolca kullandığımız fakat gerçek anlamda ne olduğunu tam bilmediğiniz bilgileri öğrenmeye hazır mısınız?

Giriş Tarihi: 19.01.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 14:11
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Milyonlar her gün severek tüketiyor! Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı

Kakao ağaçları sadece tropikal bölgede yetişiyor. Dünya kakao ihtiyacının yüzde 75 Afrika ülkelerinden karşılanırken, geri kalan kısmının büyük çoğunluğu Latin Amerika ve Karayipler'den elde ediliyor.

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Milyonlar her gün severek tüketiyor! Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı

Dünyada yetişen 3 tür ana kakao ağacı var: Criollo, Forastero, ve Trinitario. Bu ağaçların her birinin kendi lezzet özellikleri bulunuyor.

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Milyonlar her gün severek tüketiyor! Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı

Lezzetli kakao çekirdeğinin en büyük üreticisi yıllık 70 bin ton ile Ekvator.

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Milyonlar her gün severek tüketiyor! Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı

Lezzet söz konusu olduğunda; Afrika en kaliteli kakao çekirdeklerinin üretildiği yer olarak biliniyor.

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Milyonlar her gün severek tüketiyor! Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı

Türlerin tümünün kökeni Amazon ve Orinoco havzası.