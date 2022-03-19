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Haberler Galeri Muğla’da doktor tarafından darp iftirası atılan uzman çavuş görevine geri iade edildi

Muğla’da doktor tarafından darp iftirası atılan uzman çavuş görevine geri iade edildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda 26 yaşındaki doktor Tahir Tarımer'i dövdüğü iddiasıyla açığa alınan 32 yaşındaki uzman çavuş Ali Akdağlı, ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları ardından vazifesine iade edildi. Doktor tarafından iftiraya uğrayan Akdağlı'nın, hafta içinde mesaisine başlayacağı belirtildi.


DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 15:53
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Muğla’da doktor tarafından darp iftirası atılan uzman çavuş görevine geri iade edildi

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görev alan uzman çavuş Ali Akdağlı, 14 Mart'ta saat 23.00 sularında hastalanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akdağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartışma yaşadı. Olaya hastanenin güvenlik personelleri müdahale etti.

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Muğla’da doktor tarafından darp iftirası atılan uzman çavuş görevine geri iade edildi

"DARP EDİLDİM" DEDİ RAPOR ALDI

Tarımer, tartışma sırasında Akdağlı, tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Akdağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Akdağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Akdağlı ameliyat edildi.

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Muğla’da doktor tarafından darp iftirası atılan uzman çavuş görevine geri iade edildi

"SİNİRLENEREK BENİ İTİP BOĞAZIMI SIKTI"

Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatarak, "Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

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Muğla’da doktor tarafından darp iftirası atılan uzman çavuş görevine geri iade edildi

ÇAVUŞ TABURCU OLURKEN PROTESTO EDİLDİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş Ali Akdağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Akdağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Muğla’da doktor tarafından darp iftirası atılan uzman çavuş görevine geri iade edildi

(Darp edildiğini iddia eden Doktor Tahir Tarımer)

'KAMUOYUNDA HAKSIZ ŞEKİLDE LİNÇ EDİLDİM VE İFTİRAYA UĞRADIM'

Gözaltına alınan uzman çavuş Ali Akdağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Akdağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Akdağlı, polis tarafından yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. Akdağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, ifadesinde, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi.