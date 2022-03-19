19 Mart 2022, Cumartesi
Muğla’da doktor tarafından darp iftirası atılan uzman çavuş görevine geri iade edildi
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda 26 yaşındaki doktor Tahir Tarımer'i dövdüğü iddiasıyla açığa alınan 32 yaşındaki uzman çavuş Ali Akdağlı, ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları ardından vazifesine iade edildi. Doktor tarafından iftiraya uğrayan Akdağlı'nın, hafta içinde mesaisine başlayacağı belirtildi.
Giriş Tarihi: 19.03.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 15:53
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10