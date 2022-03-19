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Haberler Galeri Ebru Cizdam'ın 7. kattan düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

Ebru Cizdam'ın 7. kattan düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın otelin önüne 7'inci kattan düştüğü ana ait görüntüleri ortaya çıktı. Otelin önünde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre maktul Ebru Cizdam otel girişine düştüğü sırada yanından bir bisikletlinin son anda kurtulduğu görülüyor. Görüntülerde maktulün cesedinin başına toplanan telaşlı kalabalığın sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdikleri görülüyor. Öte yandan çiftin olay gecesi eğlenmek için gittikleri mekanın işletmecisi emniyette verdiği ifadesinde, Aydoğan ve Cizdam'ın masalarında tartıştığını, müdahale için yanlarına gittiğini anlattı.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.03.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 13:35
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Ebru Cizdam’ın 7. kattan düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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Ebru Cizdam’ın 7. kattan düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

OTEL ODASINDA SÜRÜKLENME GÖRÜNTÜLERİ
Olay gecesi yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılmış emniyet güçleri tarafından görüntülerde yapılan incelemelerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı belirlenmişti.

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Ebru Cizdam’ın 7. kattan düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçmişti.

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Ebru Cizdam’ın 7. kattan düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde birşeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapmış ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülmüştü. Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.

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Ebru Cizdam’ın 7. kattan düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

İŞTE DÜŞME ANINA AİT GÖRÜNTÜLER
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre 7'inci kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın otelin önüne düşme anına ait görüntülere ulaşıldı.