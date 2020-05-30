Boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın annesinden kan donduran sözler: Her tarafı mosmordu, delik deşikti

Muğla'da, boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın (25) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan annesi Aruz Şenpınar, kızının katil zanlısı ile hiçbir zaman birlikte yaşamadığını, ayrılma kararı aldıktan sonra da sürekli tehdit edildiğini söyledi. Kemaloğlu'nun zorla kızının parasını aldığını öne süren Şenpınar, "Ağabeyleri her zaman kendisine para gönderiyordu. 20 gün önce 1000 euro gönderdiler. Bu 1000 euro nerede? Kızımın künyesi, 4 tane bileziği, parası vardı. Bu paralar nerede?" dedi. O anları hiç unutmayacağını belirten Şenpınar, "Kızım çok çırpınmış. Kızımı kendi elimle yıkadım. Elleri, her tarafı mosmordu, her tarafı delik deşikti. Kendi ellerimle yıkadım, yengesi, halamın kızı vardı hepsi şahittir. Ne yapayım ne diyeyim bu katile? Katil Allah'ından bulsun" dedi.