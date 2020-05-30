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Boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın annesinden kan donduran sözler: Her tarafı mosmordu, delik deşikti

Muğla'da, boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın (25) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan annesi Aruz Şenpınar, kızının katil zanlısı ile hiçbir zaman birlikte yaşamadığını, ayrılma kararı aldıktan sonra da sürekli tehdit edildiğini söyledi. Kemaloğlu'nun zorla kızının parasını aldığını öne süren Şenpınar, "Ağabeyleri her zaman kendisine para gönderiyordu. 20 gün önce 1000 euro gönderdiler. Bu 1000 euro nerede? Kızımın künyesi, 4 tane bileziği, parası vardı. Bu paralar nerede?" dedi. O anları hiç unutmayacağını belirten Şenpınar, "Kızım çok çırpınmış. Kızımı kendi elimle yıkadım. Elleri, her tarafı mosmordu, her tarafı delik deşikti. Kendi ellerimle yıkadım, yengesi, halamın kızı vardı hepsi şahittir. Ne yapayım ne diyeyim bu katile? Katil Allah'ından bulsun" dedi.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 10:26
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Boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın annesinden kan donduran sözler: Her tarafı mosmordu, delik deşikti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Muğla'da oturduğu evde Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şenpınar'ın cenazesi, pazartesi günü Pazarcık'ın Bölükçam Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Zeynep'te geriye ise mezuniyetinde annesi ve arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflar ve türküler söylediği videolar kaldı

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Boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın annesinden kan donduran sözler: Her tarafı mosmordu, delik deşikti

BAYRAM ŞEKERİ MEZARINA BIRAKILDI
Babası Bayram Şenpınar'ın yanına defnedilen Zeynep'in mezarı sevdikleri tarafından çiçeklerle bezendi. Fransa'da yaşayan ve koronavirüs nedeniyle cenazeye gelemeyen ağabeyleri Zeynep'in mezarına çiçek gönderdi. Bir ziyaretçi Zeynep'in mezar taşına kalem bırakırken, mezardaki en dikkat çeken şey ise bayram şekeri oldu. Bir yakını, bayramın birinci günü öldürülen Zeynep Şenpınar'ın mezarına bayram şekeri bıraktı.

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Boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın annesinden kan donduran sözler: Her tarafı mosmordu, delik deşikti

Yakınları tarafından mezardan güçlükle kaldırılan Aruz Şenpınar, "Ben gitmek istemiyorum. Bırakın götürmeyin beni. Ben mezarın başına hayma yapar kızımı beklerim" diyerek mezarlıktan ayrılmak istemedi.

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Boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın annesinden kan donduran sözler: Her tarafı mosmordu, delik deşikti

'MEZARIN BAŞINA HAYMA YAPAR KIZIMI BEKLERİM'
Cenazede kızının arkasından yaktığı ağıtla Türkiye'nin yüreğini dağlayan anne Aruz Şenpınar, bayramın ikinci günü toprağa verdiği kızının mezarını ziyaret etti. Ziyarette katile lanet yağdıran acılı anne mezara kapanarak, "Senin kokun ne güzelmiş. Oy senin kokun ne tatlıymış. Zeynep ben sana dayanamam" diye ağıt yaktı.

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Boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın annesinden kan donduran sözler: Her tarafı mosmordu, delik deşikti

'AYRILDIKTAN SONRA SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU'
Kızının Selim Ahmet Kemaloğlu ile arkadaşlığı ve sonrasında yaşananları anlatan anne Şenpınar, kızının katil zanlısı ile uzun bir arkadaşlık yaşamadığını söyledi. Şenpınar, "Kışın arkadaş oldular ama 1 ay konuştuktan sonra ayrıldılar. Kızım istemediği için ayrıldı, 'Önce okulumu bitireceğim' dedi. Ayrıldıktan sonra katil sürekli kızımı rahatsız ediyordu. Kendisi bana söylemedi ama arkadaşlarından duydum 'Aruz teyze Zeynep sana söylemiyor ama biz sana söyleyelim. Zeynep bundan çok korkuyor, Zeynep'e vuruyor' diyordu" dedi.