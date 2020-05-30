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Haberler Galeri Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?

Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?

Bugün marketler kaça kadar açık? Koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde bugün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama ile ilgili yayımlanan genelgede, bugün açık olacak yerler belirlendi. Marketler belirli saatlerde hizmet verecek. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 09:21
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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?

Bugün marketler kaçta kapanacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde gerçekleştiriliyor. 30-31 Mayıs'ta uygulanacak kısıtlamanın detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede detaylar açıklandı. Sokağa çıkma yasağında en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma durumu oldu. Peki, bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık? İşte 30 Mayıs marketlerin çalışma saatleri...

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?

30 MAYIS MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?

30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile buraların sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.)

Söz konusu günler, vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.