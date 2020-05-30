Bugün marketler kaçta kapanacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde gerçekleştiriliyor. 30-31 Mayıs'ta uygulanacak kısıtlamanın detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede detaylar açıklandı. Sokağa çıkma yasağında en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma durumu oldu. Peki, bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık? İşte 30 Mayıs marketlerin çalışma saatleri...