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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?
Bugün marketler kaça kadar açık? Koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde bugün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama ile ilgili yayımlanan genelgede, bugün açık olacak yerler belirlendi. Marketler belirli saatlerde hizmet verecek. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.05.2020 09:15Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 09:21