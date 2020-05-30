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Antalya’da köpekli aileye saldıran kedi, hem korkuttu hem güldürdü

Antalya'da köpekli bir aile oturdukları sitede bulunan ve yavruları olan kedinin saldırısına uğradı. Bir anda ortaya çıkıp iki kişinin ve köpeğin üzerine çullanan kedinin saldırısından korunabilmek için uzun süre mücadele eden çift, çok zor anlar yaşadı. O saldırı ve mücadele anları an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 14:37
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Antalya’da köpekli aileye saldıran kedi, hem korkuttu hem güldürdü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Nilüfer Korkmaz ve eşi köpekleriyle evden çıktıkları sırada bir anda arkalarından gelen kedinin saldırısına uğradı.

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Antalya’da köpekli aileye saldıran kedi, hem korkuttu hem güldürdü

Neye uğradığını şaşıran çift köpeklerini geri çekmeye çalışırken bir yandan da kendilerini korumaya çalıştı. Kediden kurtulmakta güçlük çeken iki hayvansever, bir ara mecbur kalıp ayaklarıyla da kediyi uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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Antalya’da köpekli aileye saldıran kedi, hem korkuttu hem güldürdü

Israrla köpeğin üzerine doğru saldıran kedi, hem köpeğe hem sahiplerine zor anlar yaşatırken, sahibi en son çareyi köpeğini kucağına alıp saklamakta buldu. Öfkeli kedi bir süre sonra saldırıdan vazgeçip kaçtı.

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Antalya’da köpekli aileye saldıran kedi, hem korkuttu hem güldürdü

O anları anlatan Nilüfer Korkmaz, "Eşimle birlikte annemlere gitmek istedik. Eşim, köpeğim ve ben kapıdan çıkarken çocuklar birden 'geliyor' diye bağırdılar. O anda dönüp baktım kedi hızla bize doğru geliyor.

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Antalya’da köpekli aileye saldıran kedi, hem korkuttu hem güldürdü

Elimde içinde yemek olan tencere vardı, tencerenin üstüne çıktı. Kolum bacağım, eşimin bacağı baya bir çizildi" şeklinde konuştu